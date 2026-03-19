Check-in για Πόρτο, Άστον Βίλα

Η Πόρτο νίκησε την Στουτγκάρδη και εντός έδρας (2-0), όμως και η Άστον Βίλα την Λιλ (2-0) και αμφότερες πέρασαν στα προημιτελικά του Europa League.

Οι Πορτογάλοι είχαν το 1-2 από το πρώτο ματς και αφού στο ξεκίνημα του αγώνα δεν δέχθηκαν γκολ από την Στουτγκάρδη, που μπήκε δυνατά, έφεραν το ματς στα μέτρα τους. Στο 21’ έγραψε το 1-0 ο Γουίλιαμ Γκόμες και στο 72’ ο Φρόχολντ με τρομερό αριστερό σουτ το 2-0, που ήταν το τελικό σκορ. Από το 77’ με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Νάρτεϊ ήταν οι Γερμανοί.

Η Άστον Βίλα ήταν ήδη αφεντικό μετά το 0-1 στην Γαλλία και στη ρεβάνς διπλασίασε της νίκες της. Στο 54’ έπειτα από μπαλιά του Μαρτίνες ο Σάντσο έστρωσε στον ΜακΓκιν για το 1-0 και το 2-0 διαμόρφωσε στο 86’ σε κενό τέρμα ο Μπέιλι έπειτα από ασίστ του Όλι Γκουότκινς. Με την Νότιγχαμ Φόρεστ θα παίξουν οι Δράκοι, με μια ιταλική [Ρόμα, Μπολόνια] η Άστον Βίλα.