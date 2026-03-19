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Εζαλζουλί και Άντονι συνδυάστηκαν άψογα και 4-0 η Μπέτις (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 66’ ο Εζαλζουλί βγήκε από αριστερά, προχώρησε, την κατάλληλη στιγμή έκανε τη σέντρα και ο Άντονι σημείωσε το 4-0.

Το 4-0 της Μπέτις

Εζαλζουλί και Άντονι συνδυάστηκαν άψογα και 4-0 η Μπέτις (vid)