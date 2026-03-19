Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Τρίτο γκολ για τη Μπέτις στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου (vid) 19-03-2026 23:22 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Real Betis Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με το χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το β’ ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό. Στο 53’ συγκεκριμένα, πάσα του Ρουιμπάλ από δεξιά, πλασέ του Κούτσο Ερνάντεθ από ιδανική θέση και 3-0. Το 3-0 της Μπέτις Φαίη Σκορδά: Ο πραγματικός λόγος που τελειώνει απ’ το MEGA dailymedia.gr Βρες ποιος είπε την ιστορική φράση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ γνώσεων θα έσκιζες στον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Συνεχίζει τις εκπλήξεις ο Τσίπρας: Ο γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που βάζει στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Στο μυαλό του Ζοτς: Το πλάνο του Σέρβου για τον ρόλο του Ναν menshouse.gr Το ‘πε και το ‘κανε: Οι πρώην υπουργοί της ΝΔ που παίρνει στο νέο του κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς instanews.gr Δεν είσαι προετοιμασμένος γι’ αυτό που θα δεις: Η ταινία-εμμονή που βρίσκεται στα χείλη όλων τις τελευταίες μέρες menshouse.gr 0% φόρος εισοδήματος για όλους: Πώς η νέα πολιτεία του Γιάννη βγάζει δισεκατομμύρια χωρίς να κρατάει σεντ από τους μισθούς! menshouse.gr Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι πρώτες φωτό με μπικίνι αποδεικνύουν πως παραμένει υπέροχη dailymedia.gr Τρίτο γκολ για τη Μπέτις στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου (vid) SHARE