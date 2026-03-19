Τρίτο γκολ για τη Μπέτις στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου (vid)

Με το χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το β’ ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό. Στο 53’ συγκεκριμένα, πάσα του Ρουιμπάλ από δεξιά, πλασέ του Κούτσο Ερνάντεθ από ιδανική θέση και 3-0.

Το 3-0 της Μπέτις