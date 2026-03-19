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Σουτ του Τεττέη, απόκρουση από τον αντίπαλο τερματοφύλακα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Τετέη στο 32', έκανε ένα σουτ από μακριά, όμως ο αντίπαλος τερματοφύλακας ήταν στη θέση του και απέκρουσε.
Σουτ του Τεττέη, απόκρουση από τον αντίπαλο τερματοφύλακα (vid)