Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Νέα ευκαιρία για την Μπέτις - Σώζει ο Λαφον (vid) 19-03-2026 22:31 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Real Betis 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Ρεάλ Μπέτις είχε μεγάλη ευκαιρία με ένα δυνατό σουτ του Φορνάλς στο 16', όμως Λαφόν απέκρουσε πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα. 0% φόρος εισοδήματος για όλους: Πώς η νέα πολιτεία του Γιάννη βγάζει δισεκατομμύρια χωρίς να κρατάει σεντ από τους μισθούς! menshouse.gr Δεν είσαι προετοιμασμένος γι’ αυτό που θα δεις: Η ταινία-εμμονή που βρίσκεται στα χείλη όλων τις τελευταίες μέρες menshouse.gr Συνεχίζει τις εκπλήξεις ο Τσίπρας: Ο γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που βάζει στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Στο μυαλό του Ζοτς: Το πλάνο του Σέρβου για τον ρόλο του Ναν menshouse.gr Βρες ποιος είπε την ιστορική φράση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ γνώσεων θα έσκιζες στον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Φαίη Σκορδά: Ο πραγματικός λόγος που τελειώνει απ’ το MEGA dailymedia.gr Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι πρώτες φωτό με μπικίνι αποδεικνύουν πως παραμένει υπέροχη dailymedia.gr Το ‘πε και το ‘κανε: Οι πρώην υπουργοί της ΝΔ που παίρνει στο νέο του κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς instanews.gr Νέα ευκαιρία για την Μπέτις - Σώζει ο Λαφον (vid) SHARE