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Νέα ευκαιρία για την Μπέτις - Σώζει ο Λαφον (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Ρεάλ Μπέτις είχε μεγάλη ευκαιρία με ένα δυνατό σουτ του Φορνάλς στο 16', όμως Λαφόν απέκρουσε πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα.
Νέα ευκαιρία για την Μπέτις - Σώζει ο Λαφον (vid)