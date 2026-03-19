Τα χρήματα που πήρε η ΑΕΚ με την πρόκριση - Τόσα έχει φτάσει συνολικά!

«Ζεστά» χρήματα μπαίνουν συνεχώς στα ταμεία της ΑΕΚ με την εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας!
Η Ένωση είναι πλον και επίσημα «8» του Conference League μετά την πρόκριση επί της Τσέλιε και έτσι θα βάλει ακόμη 1,3 εκατ. ευρώ στα ταμεία της, φτάνοντας συνολικά τα 11 εκατομμύρια ευρώ τη φετινή σεζόν!
Τα χρήματα στο Conference League
Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)
Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ
Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ
Πριμ για τις θέσεις 1-8 στη League Phase: 400.000 ευρώ
Πριμ για τις θέσεις 9-16 στη League Phase: 200.000 ευρώ
Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ
Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ
Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ
Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ
Κατάκτηση Conference League: 4.000.000+3.000.000