Τα χρήματα που πήρε η ΑΕΚ με την πρόκριση - Τόσα έχει φτάσει συνολικά!

Η ΑΕΚ έχει εκτοξεύσει τα κέρδη της φέτος με την ευρωπαϊκή της παρουσία, ενώ με την πρόκριση επί της Τσέλιε στους «8» του Conference League πάει ακόμη ψηλότερα.

«Ζεστά» χρήματα μπαίνουν συνεχώς στα ταμεία της ΑΕΚ με την εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας!

Η Ένωση είναι πλον και επίσημα «8» του Conference League μετά την πρόκριση επί της Τσέλιε και έτσι θα βάλει ακόμη 1,3 εκατ. ευρώ στα ταμεία της, φτάνοντας συνολικά τα 11 εκατομμύρια ευρώ τη φετινή σεζόν!

Τα χρήματα στο Conference League

Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)

Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ

Πριμ για τις θέσεις 1-8 στη League Phase: 400.000 ευρώ

Πριμ για τις θέσεις 9-16 στη League Phase: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ

Κατάκτηση Conference League: 4.000.000+3.000.000