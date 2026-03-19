ΑΕΚ: Oι ημερομηνίες των προημιτελικών του Conference League

Η ΑΕΚ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League και έμαθε και τις ημερομηνίες των δύο αγώνων που θα δώσει μέσα στον Απρίλιο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε την πρόκριση για τους «8» του Conference League απέναντι στην Τσέλιε με συνολικό σκορ 4-2 και ετοιμάζεται για τους διπλούς αγώνες που θα δώσει με φόντο τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ περιμένει να μάθει την αντίπαλο της που πιθανότατα θα είναι η Ράγιο Βαγεκάνο, μετά το 3-3 κόντρα στην Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία.

Παράλληλα, έμαθε και τις ημερομηνίες των δύο αγώνων που θα γίνουν μέσα στον Απρίλιο. Συγκεκριμένα την Μεγάλη Πέμπτη (9/4) θα δώσει εκτός έδρας το πρώτο ματς και στις 16 Απριλίου το δεύτερο στη Νέα Φιλαδέλφεια.