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Έκλεισαν ραντεβού στους «8» Θέλτα και Φράιμπουργκ

Ποδόσφαιρο
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Ο Καρέτσας έκανε ασίστ, όμως η Φράιμπουργκ διέλυσε 5-1 την Γκενκ και πέρασε στα προημιτελικά του Europa League, όπου θα παίξει με την Θέλτα, η οποία πέρασε με 0-2 από την Λιόν.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έβαλε την Γκενκ στο κόλπο για κάποια λεπτά, όμως η ασίστ του δεν ήταν αρκετή. Η Φράιμπουργκ ήταν ανώτερη, επιβλήθηκε με 5-1 και έκανε check-in για τους «8» της διοργάνωσης.

Στο 19’ ο Ματίας Γκίντερ άνοιξε το σκορ, στο 25’ έκανε ασίστ στον Ματάνοβιτς για το γρήγορο 2-0 των Γερμανών, όμως οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 39’ σε 2-1 και ισοαφάρισαν το σκορ από το πρώτο ματς. Ο Καρέτσας πλάσαρε στο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης έδωσε πάρε-βάλε στον Σμετς, όμως δυστυχώς τους Βέλγους, το 2-1 έμεινε μόνο για το ημίχρονο.

Και αυτό γιατί στην επανάληψη η Φράιμπουργκ βρήκε δίχτυα 3 φορές. Στο 53’ ο Γκρίφο έπειτα από τραγικό λάθος στην άμυνα έκανε το 3-1 και στο 57’ ο Σουζούκι σε αντεπίθεση που ξεκίνησε ο ίδιος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε στο 79’ ο Έγκεσταϊν με όμορφο σουτ μετά την πάσα του Σουζούκι.

Η Φράιμπουργκ στα προημιτελικά θα παίξει με την Θέλτα, η οποία μετά το 1-1 στην Γαλικία, νίκησε 0-2 την Λιόν και πήρε την πρόκριση. Το ματς έκρινε η αποβολή του Νιακατέ για την Ολιμπίκ στο 19’ καθώς η Θέλτα πίεσε και βρήκε δύο γκολ στην επανάληψη. Στο 61’ ο Χάβι Ρουέδα σκόραρε, όπως και στο πρώτο ματς, από κοντά έπειτα από γύρισμα από αριστερά και στο 93’ με τελείωμα του Γιουτγκλά στην κόντρα.

Έκλεισαν ραντεβού στους «8» Θέλτα και Φράιμπουργκ