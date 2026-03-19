Έκλεισαν ραντεβού στους «8» Θέλτα και Φράιμπουργκ

Ο Καρέτσας έκανε ασίστ, όμως η Φράιμπουργκ διέλυσε 5-1 την Γκενκ και πέρασε στα προημιτελικά του Europa League, όπου θα παίξει με την Θέλτα, η οποία πέρασε με 0-2 από την Λιόν.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έβαλε την Γκενκ στο κόλπο για κάποια λεπτά, όμως η ασίστ του δεν ήταν αρκετή. Η Φράιμπουργκ ήταν ανώτερη, επιβλήθηκε με 5-1 και έκανε check-in για τους «8» της διοργάνωσης.

Στο 19’ ο Ματίας Γκίντερ άνοιξε το σκορ, στο 25’ έκανε ασίστ στον Ματάνοβιτς για το γρήγορο 2-0 των Γερμανών, όμως οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 39’ σε 2-1 και ισοαφάρισαν το σκορ από το πρώτο ματς. Ο Καρέτσας πλάσαρε στο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης έδωσε πάρε-βάλε στον Σμετς, όμως δυστυχώς τους Βέλγους, το 2-1 έμεινε μόνο για το ημίχρονο.

Και αυτό γιατί στην επανάληψη η Φράιμπουργκ βρήκε δίχτυα 3 φορές. Στο 53’ ο Γκρίφο έπειτα από τραγικό λάθος στην άμυνα έκανε το 3-1 και στο 57’ ο Σουζούκι σε αντεπίθεση που ξεκίνησε ο ίδιος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε στο 79’ ο Έγκεσταϊν με όμορφο σουτ μετά την πάσα του Σουζούκι.

Η Φράιμπουργκ στα προημιτελικά θα παίξει με την Θέλτα, η οποία μετά το 1-1 στην Γαλικία, νίκησε 0-2 την Λιόν και πήρε την πρόκριση. Το ματς έκρινε η αποβολή του Νιακατέ για την Ολιμπίκ στο 19’ καθώς η Θέλτα πίεσε και βρήκε δύο γκολ στην επανάληψη. Στο 61’ ο Χάβι Ρουέδα σκόραρε, όπως και στο πρώτο ματς, από κοντά έπειτα από γύρισμα από αριστερά και στο 93’ με τελείωμα του Γιουτγκλά στην κόντρα.