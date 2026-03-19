Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Ασίστ ο Καρέτσας και μειώνει η Γκενκ (vid) 19-03-2026 20:58 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ KRC Genk ΠΡΟΣΩΠΑ Κωνσταντίνος Καρέτσας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Έλληνας παίκτης έδωσε την ασίστ στον Σμετς για να μειώσει η Γκενκ προσωρινά σε 2-1 στο 37', πριν η Φράιμπουργκ πάρει φόρα και «καθαρίσει» τον αγώνα με δύο ακόμη γκολ (4-1). Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Το ‘πε και το ‘κανε: Οι πρώην υπουργοί της ΝΔ που παίρνει στο νέο του κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς instanews.gr «Ανόητος που έμπλεξα με τους λύκους»: Ο γνωστός ηθοποιός που μετάνιωσε για την υποψηφιότητά του με τη ΝΔ dailymedia.gr 24 Ιουνίου κι έχει ήδη τους 9 της 11άδας menshouse.gr Συνεχίζει τις εκπλήξεις ο Τσίπρας: Ο γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που βάζει στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Ο απόλυτος θρίαμβος του outsider: Το νησί που σνόμπαραν πολλοί, φέτος θα βουλιάξει από κόσμο menshouse.gr 0% φόρος εισοδήματος για όλους: Πώς η νέα πολιτεία του Γιάννη βγάζει δισεκατομμύρια χωρίς να κρατάει σεντ από τους μισθούς! menshouse.gr Τα 2 νέα κορίτσια που κλέβουν τις εντυπώσεις στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Ασίστ ο Καρέτσας και μειώνει η Γκενκ (vid) SHARE