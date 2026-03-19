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Ασίστ ο Καρέτσας και μειώνει η Γκενκ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Έλληνας παίκτης έδωσε την ασίστ στον Σμετς για να μειώσει η Γκενκ προσωρινά σε 2-1 στο 37', πριν η Φράιμπουργκ πάρει φόρα και «καθαρίσει» τον αγώνα με δύο ακόμη γκολ (4-1).
Ασίστ ο Καρέτσας και μειώνει η Γκενκ (vid)