Ασίστ ο Καρέτσας και μειώνει η Γκενκ (vid)

Ο Έλληνας παίκτης έδωσε την ασίστ στον Σμετς για να μειώσει η Γκενκ προσωρινά σε 2-1 στο 37', πριν η Φράιμπουργκ πάρει φόρα και «καθαρίσει» τον αγώνα με δύο ακόμη γκολ (4-1).