MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κακό ξεκίνημα για την ΑΕΚ και 0-1 για την Τσέλιε με Ιοσίφοφ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Τσέλιε αιφνιδίασε την ΑΕΚ στο 13ο λεπτό με σουτ του Ιοσίφοφ που κόντραρε και στον Μουκουντί για το 0-1 των Σλοβένων!
Κακό ξεκίνημα για την ΑΕΚ και 0-1 για την Τσέλιε με Ιοσίφοφ (vid)