Ινφαντίνο σε Ιράν: «Μουντιάλ με σεβασμό και χωρίς αλλαγές»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο τόνισε πως δεν έχει διάθεση να κάνει σε αλλαγές, τόσο στο θέμα των συμμετεχόντων ομάδων, όσο και στον που θα γίνει το Μουντιάλ του 2026.

Τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, οι δηλώσεις του Τραμπ για μη ασφαλή συμμετοχή των Ιρανών, η απειλή των τελευταίων με απόσυρση της εθνικής ομάδας από το τουρνουά και μια ενδεχόμενη αλλαγή του τόπου διεξαγωγής χωρίς να γίνουν παιχνίδια στις ΗΠΑ, έφεραν μια πολύ περίεργη κατάσταση γύρω από το φετινό Μουντιάλ.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, παρά την ανησυχία των Ιρανών που θέλουν να δώσουν όλους τους αγώνες μόνο στο Μεξικό τόνισε πως αυτό δεν θα γίνει.

«Θέλουμε τα πάντα στο Μουντιάλ να διεξαχθούν όπως ακριβώς έχουν προγραμματιστεί και σχεδιαστεί. Θέλουμε να δούμε και τις 48 συμμετέχουσες ομάδες να δώσουν το “παρών” στη διοργάνωση σε ένα κλίμα fair play και με αμοιβαίο σεβασμό όλων προς όλους.

Η FIFA δεν μπορεί να εμπλακεί σε γεωπολιτικές διαμάχες, αλλά θέλουμε με όχημα το ποδόσφαιρο να χτίσουμε γέφυρες ομόνοιας και ειρήνης».