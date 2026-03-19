Ολυμπιακός: Κοντά σε νέο sold out με την ΑΕΛ Novibet

Οι Πειραιώτες βρίσκονται πολύ κοντά στο να ανακοινώσουν ακόμη ένα sold out στα εισιτήρια φέτος, καθώς για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet έχουν μείνει μόνο 700 κομμάτια.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Novibet την προσεχή Κυριακή (22/3, 19:00) για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και θέλει πάση θυσία τη νίκη για να μπει στα πλέι οφ χωρίς απώλειες.

Τρεις ημέρες πριν την σέντρα της αναμέτρησης, το sold out στα εισιτήρια είναι προ των πυλών, καθώς έχουν απομείνει μόλις 700 «μαγικά χαρτάκια» για το παιχνίδι με τους «βυσσινί».

Έτσι, για ακόμη μια φορά φέτος οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχουν την στήριξη των φιλάθλων τους στο... δρόμο για τη νίκη που θα τους κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ θέλουν να εκμεταλλευτούν και πιθανές απώλειες των συνδιεκδικητών του τίτλου.