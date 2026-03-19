Με τριάδα Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς η ΑΕΚ (pic)

Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον επαναληπτικό αγώνα της φάσης των «16» του UEFA Conference League με την Τσέλιε στην Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στα άκρα, τους Μαρίν-Πινέδα δίδυμο στον άξονα, τους Κουτέσα-Γκατσίνοβιτς στα φτερά αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς σε διάταξη 4-2-3-1. Βεβαίως, δεν αποκλείεται να υπάρξει και εναλλαγή θέσεων με τον Κοϊτά να έρθει στο δεξί φτερό και τον Γκάτσι να κινείται εσωτερικά στο δέκα.

Στον πάγκο για την Ένωση βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Βάργκα, Πενράις, Περέιρα, Ζίνι.

Οι 11 της Τσέλιε

Η ενδεκάδα της Τσέλιε: Σλούγκα, Χουάνχο Νιέτο, Βουκλίσεβιτς, Τουτίσκινας, Μπέιγκερ, Ντάνιελ, Σέσλαρ, Τσάλουσιτς, Ιοσίφοβ, Πόπλατνικ, Πόζεγκ Βάντσας.

Στον πάγκο: Λεμπάν, Κόλαρ, Χρκα, Γέβσενακ, Κβέσιτς, Αβντίλι, Βίντοβιτς, Κότνικ, Κάρνιτσνικ, Γκόμπετς, Σουχόβρσνικ, Κούτσις.