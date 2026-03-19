«Διπλό» στις Σέρρες και ακόμα πιο κοντά στον τίτλο η Κ17 του Παναθηναϊκού

Η Κ17 του Παναθηναϊκού συνεχίζει να «καλπάζει» προς τον τίτλο, επικρατώντας με 0-2 του Πανσερραϊκού εκτός έδρας.

Το «Τριφύλλι» διατήρησε το αήττητο μέσα στην σεζόν και πήρε μια άνετη νίκη με 0-2 επί του Πανσερραϊκού για την 16η αγωνιστική του Πρωταθλήματος, διατηρώντας την διαφορά από τους διώκτες του.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, έχασε σημαντικές ευκαιρίες με Νεμπή και Βανδήρα και τελικά άνοιξε το σκορ στο 39’ με τον Καραγκούνη. Ο Πετούσης έκανε την ωραία ατομική ενέργεια, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ο συμπαίκτης του με εκτέλεση στην κίνηση «έγραψε» το 0-1.

Στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» διατήρησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και στην τελευταία φάση του αγώνα «κλείδωσαν» τη νίκη με τον Μπινιάρη. Ο άσος του Παναθηναϊκού πήρε την μπάλα από αριστερά, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, συμπεριλαμβανομένου και του τερματοφύλακα, πλασάροντας στην κενή εστία για το 0-2.

Πανσερραϊκός: Αραμπατζής, Κερεμίτσης, Μπέλτσης, Μόμτσιος, Παπαμαρίνου, Κόγιας, Τιτόκης, Δεμίρης, Τσιλιγγίρης, Χωλίδης, Γεωργιάδης.

Παναθηναϊκός: Τζατζάκης, Καλμπουρτζής (46′ Μπινιάρης), Κουμουκέλης, Σέμος, Λάβδας, Κάρο, Βανδήρας (70′ Παπακώστας), Πετούσης, Φώτης (70′ Νταμπίζας), Καραγκούνης (70’ Δήμος), Νεμπής (90’ Βασιλόπουλος).