Ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Πανσερραϊκό από την FIFA

Η FIFA επέβαλλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στην ομάδα των Σερρών, μετά από προσφυγή ξένου πρώην παίκτη της ομάδας, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν τον περασμένο χειμώνα.

H Παγκόσμια ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επέβαλλε απαγόρευση μεταγραφών στον Πανσερραϊκό, η οποία μάλιστα αφορά σε τρία μεταγραφικά "παράθυρα", μετά από προσφυγή πρώην ποδοσφαιριστή των Σερραίων.

Το συγκεκριμένο ban δύναται να σβηστεί, αν και εφόσον τακτοποιηθούν οι οφειλές μέσα στο ορισμένο χρονικό περιθώριο που δόθηκε, έτσι ώστε να μπορεί να κινηθεί χωρίς περιορισμούς στη μεταγραφική περίοδο του ερχόμενου καλοκαιριού.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο παίκτης ο οποίος προχώρησε στην προσφυγή αποχώρησε από την ομάδα των Σερρών την φετινή μεταγραφική περίοδο.