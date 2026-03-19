Ένας... διανοούμενος στο δρόμο του Παναθηναϊκού

Ο Έκτορ Μπεγερίν διαφέρει, δεν έχει καμία σχέση με το πρότυπο ποδοσφαιριστή που ξέρεις... Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος.

Ποιος να του πει τι; Ό,τι κι αν του πεις, μπορεί να σε αποστομώσει με τέσσερις λέξεις: Been there, done that.

Ήμουν εκεί. Το έχω κάνει και αυτό!

Έχει ζήσει εκατό ζωές σε μία. Με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Κι αφού μια ζωή έτρεχε για να πιάσει κάτι άπιαστο, που δεν υπάρχει, ζει πια σαν... ασκητής.

Βασικά, ζει όπως θέλει. Χωρίς περιορισμούς ή πρέπει. Χωρίς να του καίγεται καρφάκι για σχόλια που αφορούν τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, την εμφάνιση του, τις πεποιθήσεις του.

"Όταν έφτασα στην Σεβίλλη συνειδητοποίησα ότι ήξερα πολύ λίγα πράγματα εκτός από το ποδόσφαιρο. Σήμερα έχω καταφέρει να χτίσω ένα υποστηρικτικό δίκτυο ανθρώπων. Αν μου συμβεί κάτι, τηλεφωνώ και ξέρω ότι κάποιος θα μου φέρει ένα μπολ με σούπα, φάρμακα, ό,τι χρειαστώ. Ξέρω, ότι οι φίλοι μου είναι οικογένεια".

Παραμένει στο ποδοσφαιρικό σταρ-σίστεμ, καταφέρνοντας κάτι που έμοιαζε αδύνατον: να το προσδιορίσει και να το ορίσει από την αρχή. Να το τοποθετήσει με νέους όρους, να ανοίξει την έννοια "ποδοσφαιριστής" σε επίπεδα που ξεφεύγουν κατά πολύ κάποιον που ξέρει να κλωτσάει καλά μια μπάλα.

Η μπάλα δεν ορίζει την ζωή του, αυτό που είναι. Απλώς, το συμπληρώνει.

Ανήμερα των 31ων του γενεθλίων, ο Έκτορ Μπεγερίν οπωσδήποτε θα ήθελε μία πρόκριση επί του Παναθηναϊκού -αυτό ορίζει το επαγγελματικό του συμφέρον- μα ιδεατά θα προτιμούσε να μην εργάζεται.

"Αληθινή ευτυχία δεν υπάρχει. Αυτό που ψάχνω είναι για πνευματική ηρεμία για ισορροπία. Η υπερβολική έκθεση από το ποδόσφαιρο δημιουργεί σωματική και ψυχική εξάντληση και το μόνο που ψάχνω είναι ποιοτική ξεκούραση. Με την οικογένεια μου, τους φίλους μου, την τέχνη, ένα ποτήρι κρασί. Αυτό μου αρκεί".

Υπήρξε και είναι εναλλακτικός before it was cool. Όχι για επίδειξη, μα για να φτάσει σε μία εσωτερική κάθαρση.

Μόλις η Premier League επέστρεψε μετά τον όλεθρο και το lock-down της πανδημίας υποσχέθηκε ότι θα φυτεύει στην περιοχή του Αμαζονίου 3.000 δέντρα για κάθε νίκη της Άρσεναλ.

Δημιούργησε ένα ρεύμα που συμπαρέσυρε εταιρίες, χορηγούς, απλούς πολίτες και έφερε ως αποτέλεσμα να φυτευτούν 58.617 νέα δέντρα, σε μία περιοχή που δοκιμάζεται από την υλοτομία.

Είναι vegan από το 2016, πολύ πριν έρθουν στην μόδα τα νέα διατροφικά κινήματα.

Συνήθιζε και συνηθίζει να αγοράζει ρούχα από δεύτερο χέρι, υπήρξε υπέρμαχος της ανακύκλωσης πολύ πριν γίνει μόδα.

Έγινε αντικείμενο σκληρής κριτικής από τους συναδέλφους του, όταν υποστήριξε ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να πληρώνουν περισσότερους φόρους και δήλωσε ανακουφισμένος που δεν κλήθηκε στην Εθνική για να παίξει στο Μουντιάλ του Κατάρ διότι: "δεν μπορώ να παίζω μπάλα, γνωρίζοντας ότι για αυτά τα γήπεδα πέθαναν 6.500 εργάτες".

Ήταν από τους ελάχιστους που μίλησαν επικριτικά για τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, όχι γιατί συμφωνεί με αυτόν, αλλά γιατί λαμβάνει πολύ μεγαλύτερη δημοσιότητα από ότι "η γενοκτονία που συντελείται στην Γάζα, ο πόλεμος στην Σομαλία, για τα οποία δεν μιλάει κανείς"

Επιλέγει να οδηγεί ένα smart-άκι, δεν θεωρεί ότι τα γρήγορα αμάξια, τα άλογα, τα πολλά κυβικά μπορούν να προσθέσουν κάτι στην ζωή του.

Περπάτησε, ως μοντέλο, στις πασαρέλες των κορυφαίων σχεδιαστών, όπως του Αρμάνι.

Ψηφίστηκε από το περιοδικό GQ ως ο πιο καλοντυμένος ποδοσφαιριστής στον κόσμο.

Έχει την δική του εταιρία ρουχισμού (Gospel Studios), όπου όλα ράβονται στο χέρι. Άλλωστε, μεγάλωσε γύρω από ραπτομηχανές, η μοδίστρα μητέρα του τον έμαθε να ράβει από μικρός, κάτι που έφερε bullying στο σχολείο.

Υπήρξε σταρ στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, έπαιξε για 10 χρόνια στην Άρσεναλ, αγωνίστηκε στα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου, όμως βρήκε τον αληθινό ποδοσφαιρικό έρωτα στην Σεβίλλη. Την ομάδα που ο πατέρας του υποστήριζε από μικρό παιδί, αυτή που του δίνει τον χώρο, την άνεση, να είναι απλώς ο... εαυτός του, δίχως πίεση, άγχος ή πρέπει.

Το μεγάλο του ανεκπλήρωτο όνειρο είναι πως δεν πήγε πανεπιστήμιο, να νιώσει την ανεμελιά του φοιτητή, την ανάγκη να εξερευνήσει κόσμο, μέσω της γνώσης.

Ένας σοβαρός τραυματισμός και το lock-down του Covid-19, τον έκανε να ψάξει βαθιά μέσα του, να στραφεί στις τέχνες και την λογοτεχνία.

Ασχολήθηκε με την φωτογραφία, αλλά βρήκε τον αληθινό εαυτό του μέσα από τα βιβλία.

Το Instagram του δεν είναι το πιο συνηθισμένο για ποδοσφαιριστή. Εκεί θα δεις φωτογραφίες που σχετίζονται με τον κόσμο της μόδας, βιβλία που έχει διαβάσει.

Από Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, μέχρι Λόρκα. Από Μπουκόφσκι, μέχρι Χαν Κανγκ, Ναόμι Κλάιν, αλλά και λιγότερο mainstream Ισπανούς και ξένους συγγραφείς.

Υποστηρίζει ότι το ποδόσφαιρο είναι μία σύγχρονη ρωμαϊκή αρένα, μία διέξοδος εκτόνωσης ανθρώπων που έχουν αγχώδεις ζωές. Νιώθει ότι οι περισσότεροι του συνάδελφοι ζουν σε μία φούσκα, σε ένα σύστημα που τους εκπαιδεύει να μαθαίνουν ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο.

"Οι ποδοσφαιριστές δεν εκπαιδεύονται, παρά μόνο για να γίνουν ποδοσφαιριστές. Στο NBA, αν δεν αποκτήσεις πανεπιστημιακό πτυχίο, δεν μπορείς να παίξεις. Στο ποδόσφαιρο, σου λένε στα 16 να παρατήσεις το σχολείο, ώστε να αφοσιωθείς επαγγελματικά. Το μόνο που σου διδάσκουν είναι πώς να παίζεις ποδόσφαιρο, πώς να παίζεις ποδόσφαιρο, πώς να παίζεις ποδόσφαιρο. Και πώς να διαχειρίζεσαι καταστάσεις που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο".

Έχει ελάχιστους φίλους από την μπάλα, μαζί με τον Μπόρχα Ιγκλέσιας και τον Αϊτόρ Ρουιμπάλ είχαν φτιάξει μία εναλλακτική τριάδα, που προσπάθησε με κάθε τρόπο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, να δημιουργήσει ένα αίσθημα κοινωνικής ευθύνης για ζητήματα που δεν αφορούν το ποδόσφαιρο.

Σιχαίνεται το πρότυπο του μάτσο, μπρουτάλ, μακιαβελικού αθλητή / ποδοσφαιριστή και κάθε Τρίτη μαζεύεται με μία παρέα νεαρών Σεβιγιάνων λογοτεχνών και φοιτητών, ανταλλάζοντας ιδέες για βιβλία, ταινίες, τέχνη.

Μέσα του, νιώθει και λιγάκι Έλληνας. Βαφτίστηκε Έκτορας από την εμμονή που είχε ο πατέρας του με την αρχαία ελληνική γραμματεία, τον Όμηρο και τον Τρωικό πόλεμο.

Εν αντιθέσει με τον αρχηγό των Τρώων, που έπεσε ηρωικά στο πεδίο της μάχης από το ακόντιο του Αχιλλέα, ο Μπεγερίν δεν είναι πολεμοχαρής. μα είναι το ίδιο χαρισματικός.

Είναι ένα φαινόμενο δημοφιλίας σε άντρες και γυναίκες. Είναι επιτυχημένος, όμορφος, στιλάτος, κουλτουριάρης.

Μιλάει με άνεση για επίκαιρα θέματα, όπως η πολιτική, η θρησκεία, η ισότητα, έχει περιβαλοντολογικές ανησυχίες, είναι ακτιβιστής, συνειδητός vegan, ο λόγος και η εικόνα του έχουν δύναμη, πειθώ, ειλικρίνεια.

Ο Έκτορ Μπεγερίν δηλώνει ποδοσφαιριστής μόνο στο επάγγελμα. Αυτό του έλαχε να κάνει, αυτό κάνει για να βιοποριστεί.

Στην πραγματικότητα, είναι ένα ανήσυχο πνεύμα, μία πολυσχιδής προσωπικότητα, που ασφυκτιά σε ένα περιβάλλον γεμάτο πρότυπα τα οποία απορρίπτει.

Ποια είναι η μοναδική συμβουλή που έχει να δώσει;

Todo está en los libros.

Όλα είναι γραμμένα στα βιβλία...