Εντοπίστηκε η πηγή των διαρροών στην Τσέλσι

Ο Λίαμ Ροσενιόρ αποκάλυψε πως η Τσέλσι κατάφερε να βρει το άτομο που έδινε πληροφορίες σχετικά με την ενδεκάδα και τα αγωνιστικά της πλάνα προς τα μέσα ενημέρωσης.

Το τελευταίο διάστημα, οι επιλογές του προπονητή για τους αγώνες γίνονταν γνωστές με ακρίβεια πριν από τη σέντρα, κάτι που προκάλεσε έντονο προβληματισμό εντός του συλλόγου.

Οι άνθρωποι της ομάδας υποψιάζονταν ότι κάποιος από το εσωτερικό περιβάλλον μετέφερε στοιχεία στον Τύπο.

Μετά τη ρεβάνς απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των «16» του UEFA Champions League, ο τεχνικός της ομάδας επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα έχει πλέον ξεκαθαρίσει.

Αν και δεν διευκρινίστηκε αν πρόκειται για ποδοσφαιριστή ή μέλος του επιτελείου, τόνισε πως το θέμα αντιμετωπίστηκε εσωτερικά και θεωρείται λήξαν.