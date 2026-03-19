Άρης: Στην τελική ευθεία για ΟΦΗ - Αμετάκλητη η λίστα των τραυματιών

Στην τελική της ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, με τη λίστα των τραυματιών να παραμένει αμετάκλητη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον ΟΦΗ (22/03, 19:00), στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Η σημερινή προπόνηση περιλάμβανε ενεργοποίηση με παιχνίδια διατήρησης μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική.

Οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισαν τα προγράμματά τους (ατομικό οι δύο πρώτοι και θεραπεία ο τρίτος).

Αύριο, Παρασκευή με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας μας για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.