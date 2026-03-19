Άρης: Στην τελική ευθεία για ΟΦΗ - Αμετάκλητη η λίστα των τραυματιών

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:
Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον ΟΦΗ (22/03, 19:00), στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.
Η σημερινή προπόνηση περιλάμβανε ενεργοποίηση με παιχνίδια διατήρησης μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική.
Οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισαν τα προγράμματά τους (ατομικό οι δύο πρώτοι και θεραπεία ο τρίτος).
Αύριο, Παρασκευή με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας μας για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.