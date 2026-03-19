ΑΕΚ: Οικοδέσποινα από την Ολίμπια Λιουμπλιάνας και την Γκόριτσα στη Τσέλιε (vids + pics)

Το SDNA «ξεσκονίζει» τις εντός έδρας – ευρωπαϊκές - αναμετρήσεις της Ένωσης κόντρα σε ομάδες από τη Σλοβενία.

Η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (19/3) την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα ματς τυπικής διαδικασίας έπειτα από την ευρεία νίκη (0-4) της Ένωσης στο πρώτο ματς στη Σλοβενία.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν για τρίτη φορά εντός έδρας ομάδα από τη Σλοβενίας, έχοντας να θυμούνται δύο νίκες σε ισάριθμα ματς στο «Νίκος Γκούμας» και στη Ριζούπολη.

Το SDNA γυρίζει το ρολόι του χρόνου πίσω.

Τα «ντόρτια» στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας

Στις 31 Οκτωβρίου 1996, η ΑΕΚ υποδέχθηκε στο ιστορικό γήπεδο «Νίκος Γκούμας» την Ολίμπια Λιουμπλιάνας για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων UEFA 1996‑97 και πρόσφερε σκορ και θέαμα στο κοινό της.

Η Ένωση με τον Πέτρο Ραβούση στον πάγκο της, κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό και δεν άφησε καμία αμφιβολία για την ανωτερότητά της.

Ο Τόνι Σαβέφσκι άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με εύστοχο πέναλτι, ενώ στο 20’ ο Ντάνιελ Μπατίστα διπλασίασε τα τέρματα της ΑΕΚ.

Το δεύτερο ημίχρονο ανέδειξε εξίσου την επιθετική δύναμη της ΑΕΚ, με τον Χρήστο Μαλαδένη να σκοράρει (3-0) στο 80’ και τον Χρήστο Κωστή να διαμορφώνει το τελικό 4‑0 στο 85’.

Η νίκη αυτή ολοκλήρωσε την πρόκριση της ΑΕΚ στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης με συνολικό σκορ 6‑0, υπολογίζοντας και τη νίκη (0-2) στο πρώτο ματς στη Σλοβενία.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Ατματσίδης, Κωστένογλου, Μανωλάς, Βλάχος, Κασάπης, Μπορμπόκης (48΄ Κετσπάγια), Μαλαδένης, Σαβέφσκι (80΄Καραγιάννης), Μπατίστα, Κωστής, Νικολαΐδης (69΄Κοπιτσής).

Νίκη - πρόκριση στη Ριζούπολη

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2004, η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Νόβα Γκόριτσα στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του Κυπέλλου UEFA 2004/05 και επικράτησε με 1‑0 στο γήπεδο «Γεώργιος Καμάρας» στη Ριζούπολη, εξασφαλίζοντας έτσι πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης.

Ο αγώνας ήταν η ρεβάνς του πρώτου ματς που είχε ολοκληρωθεί με 1‑1 στη Σλοβενία. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε από τον Αλεξάντερ Σοάρες στο 89ο λεπτό, δίνοντας στην Ένωση τη νίκη και την πρόκριση.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μιχαηλίδης, Κόντης, Τζιωρτζιόπουλος, Κωστένογλου, Κατσουράνης, Ασουνσάο, Πέτκοφ (65` Καπάνταης), Κρασσάς (82` Σολάκης), Σοάρες (90` Αμπονσά), Λυμπερόπουλος, Αλβες.