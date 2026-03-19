Αποθέωσε Παναθηναϊκό για το ιστορικό ρεκόρ του η UEFA (pic)

Η UEFA δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον Παναθηναϊκό για το ιστορικό αήττητο ρεκόρ που «τρέχει» φέτος στην Ευρώπη.

Μετά τη νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε 8 συνεχόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη στα οποία δεν έχει γνωρίσει ήττα, σερί που είναι και το μεγαλύτερο της ιστορίας του μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο.

Η αρχή έγινε με το «διπλό» στο Μάλμε (0-1), για να ακολουθήσει η νίκη επί της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (2-1) και στην συνέχεια οι ισοπαλίες με Βικτόρια Πλζεν (0-0), Φερεντσβάρος (1-1) και Ρόμα (1-1) στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase.

Στα Play-Offs ακολούθησαν δύο ακόμα ισοπαλίες με τους Τσέχους (2-2 και 1-1), ενώ στους «16» ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 των «βερδιμπλάνκος» στην Αθήνα.

Δείτε την ανάρτηση της UEFA: