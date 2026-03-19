Παναθηναϊκός: Οδηγίες στους φιλάθλους που θα πάνε στο «Λα Καρτούχα»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τους φιλάθλους της που βρίσκονται στην Ισπανία και θα παρακολουθήσουν από κοντά το ματς με την Ρεάλ Μπέτις.

Οι «πράσινοι» ενημέρωσαν τον κόσμο τους για το σημείο συνάντησης στην Σεβίλλη, για τα όσα υποχρεούνται ή απαγορεύεται να έχουν μαζί τους στο γήπεδο αλλά και για τους κινδύνους που εγκυμονούν εάν βρεθεί κάτι παράνομο στους ελέγχους της αστυνομίας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αποψινό αγώνα της φάσης των «16» του UEFA Europa League κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις στο «La Cartuja de Sevilla» τα εξής:

– Το σημείο συνάντησης των φιλάθλων μας μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ. Ώρα συνάντησης έχει οριστεί από τις 16:30.

– Η αναχώρηση για το γήπεδο θα γίνει στις 18:00 με συνοδεία της αστυνομίας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον ίδιο τρόπο, θα γίνει η επιστροφή στο αρχικό σημείο συνάντησης.

– Στο γήπεδο αυτό επιτρέπονται τσάντες με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος σακιδίου Α4. Δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξης αντικειμένων.

– Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή διαβατήριο.

– Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λέιζερ, βεγγαλικών, πυρσών και καπνογόνων.

– Η ισπανική αστυνομία είναι ιδιαίτερα αυστηρή με τους ελέγχους και αν βρεθεί κάτι παράνομο, θα απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο και θα επιβληθεί πρόστιμο έως 60.000 ευρώ.

Απαντες οφείλουν να είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους».