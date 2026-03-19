Πάμπλο Βιγιάρ στο SDNA: «Ο Μπενίτεθ ξέρει από μεγάλες - ευρωπαϊκές - προκρίσεις»

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του επαναληπτικού αγώνα Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός στο «Λα Καρτούχα», το SDNA πήρε την άποψη του Ισπανού τεχνικού για την κρίσιμη μάχη του Τριφυλλιού με φόντο τη φάση των «8» του Europa League.

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγες ώρες την Ρεάλ Μπέτις στο «Λα Καρτούχα» στον επαναληπτικό αγώνα για την φάση των «16» του Europa League.

To Τριφύλλι είχε επικρατήσει με 1-0 στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ κι έκανε το πρώτο (σημαντικό) βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Λίγο πριν τη σέντρα το SDNA επικοινώνησε με τον Ισπανό προπονητή, Πάμπλο Βιγιάρ (άλλοτε προπονητής του Ντιόγκο Νασιμέντο του Ολυμπιακού) και πήρε την άποψή του για την κρίσιμη μάχη στη Σεβίλλη.

«Ένα από τα κλειδιά του αποψινού αγώνα είναι ο ρυθμός του παιχνιδιού…», τόνισε ο Βιγιάρ και πρόσθεσε: «Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι συνήθως πολύ καλά οργανωμένη και θέλει ένα ματς με χαμηλό τέμπο, χωρίς πολλά να συμβαίνουν στο γήπεδο».

Παράλληλα, ο Ισπανός προπονητής εξήγησε τις απαιτήσεις που έχει η Μπέτις:

«Η Μπέτις χρειάζεται υψηλό ρυθμό, ειδικά επειδή θέλει να παίξει με τη μπάλα, αλλά πρέπει να υπάρχει τελικό αποτέλεσμα στην τελική περιοχή. Αν κρατούν τη μπάλα απλώς για να την κρατούν, δεν αρκεί για να νικήσουν την ομάδα του Ράφα».

Κλείνοντας, ο Βιγιάρ υπογράμμισε τη σημασία της εμπειρίας του Μπενίτεθ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις:

«Ο Ράφα είναι ειδικός σε τέτοιες διοργανώσεις και ξέρει από μεγάλες - ευρωπαϊκές - προκρίσεις, χωρίς αμφιβολία. Για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά».