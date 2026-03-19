Μαρόκο: Ο Ελ Κααμπί στους κληθέντες για τα φιλικά με Ισημερινό και Παραγουάη

Σταθερά στις κλήσεις του Μαρόκου ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται μεταξύ των επιλογών του νέου προπονητή του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί, για τους επερχόμενους διεθνείς φιλικούς αγώνες εναντίον της εθνικής ομάδας του Ισημερινού (27/3) στη Μαδρίτη και της εθνικής ομάδας της Παραγουάης (31/3) στη Λανς.

Οι επιλογές του περιλαμβάνουν αρκετούς παίκτες που κλήθηκαν για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών Ραντουάν Χαλχάλ και Ίσα Ντιόπ, καθώς και του επιθετικού Γιασίρ Ζαμπίρι.

Οι κληθέντες:

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού, Ελ Μεχντί Αλ Χαράρ, Ελ Μεχντί Μπεναμπίντ

Αμυντικοί: Νουσάιρ Μαζράουι, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, Σουφιάν Ελ Καρουανί, Ατσράφ Χακίμι, Ζακάρια Ελ Ουαχντί, Σάντι Ριάντ, Ρεντουάν Χαλχάλ, Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ, Ίσα Ντιόπ, Ισμαέλ Μπαούφ

Μέσοι: Ουσάμα Ταργκαλίν, Νιλ Ελ Αϊναουί, Μοχάμεντ Ραμπί Χριμάτ, Σαμίρ Ελ Μουραμπίτ, Ατζεντίν Ουναχί, Μπιλάλ Ελ Κανούς, Ισμαέλ Σαϊμπάρι

Επιθετικοί: Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί, Τσεμσντίν Ταλμπί, Αμίν Αντλί, Σουφιάν Ραχίμι, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Γιασίν Γκασίμ, Γιασίν Ζαμπίρι, Μπραχίμ Ντίας.