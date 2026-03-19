Καλιτζάκης στο Fox Prime: «Δεν χρειαζόταν VAR ο Παπουτσέλης!» (vid)

Ο σπουδαίος πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού, Γιάννης Καλιτζάκης, μιλάει στη νέα εκπομπή Grande League Interviews powered by ELABET του Fox Prime, στην Κάτια Ταραμπάνκο και τον Κώστα Μανωλιουδάκη για τα όσα έζησε στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

Ο «Νίντζα» του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, αλλά και της Ένωσης μιλάει εκπομπή του Grande League Interviews, για τη «χρυσή» του δεκαετία στα πράσινα, τους τίτλους με την ομάδα αλλά και το αδιανόητο... πέναλτι που «είδε» ο Παπουτσέλης στον Ίβιτς.

Βέβαια δεν ξεχνάει να αναφερθεί στις διαφορές του τότε με το τώρα, τους καλύτερους συμπαίκτες που είχε κατά την πορεία του, αλλά εννοείται δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την μεγαλύτερη, μέχρι την επόμενη, δοκιμασία της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στην Ανδαλουσία με τη Μπέτις που κρίνει μία θέση στην οκτάδα των προγνωστικών Europa League.

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