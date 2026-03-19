ΠΑΟΚ: Βραβεύτηκε ο Γιακουμάκης από τη Stoiximan Super League ως ο MVP του Ιανουαρίου (vid)

Ασταμάτητα τα «ασπρόμαυρα» βραβεία, καθώς μετά τον Βραζιλιάνο... παππού, ο Κρητικός φορ παρέλαβε το δικό του βραβείο, ως ο MVP του Ιανουαρίου στο φετινό πρωτάθλημα.
Τη βράβευση πραγματοποίησε η Key Account Manager της Stoiximan Νέλλη Δημουλά, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να ευχαριστεί τον κόσμο για αυτή την ξεχωριστή τιμή.
🏆Βράβευση Γιώργου Γιακουμάκη - @stoiximan Player of the Month Ιανουαρίου.— Super League Greece (@Super_League_GR) March 19, 2026
ℹ️Τη βράβευση πραγματοποίησε η Key Account Manager της Stoiximan, Νέλλη Δημουλά.#slgr #StoiximanSuperLeague #POTM #PAOK #Stoiximan pic.twitter.com/ynsHXsFHDO