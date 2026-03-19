ΠΑΟΚ: Βραβεύτηκε ο Γιακουμάκης από τη Stoiximan Super League ως ο MVP του Ιανουαρίου (vid)

Μετά τον Τάισον, το βραβείο του από τη Stoiximan Super League παρέλαβε και ο Γιώργος Γιακουμάκης, ως ο κορυφαίος του Ιανουαρίου.

Ασταμάτητα τα «ασπρόμαυρα» βραβεία, καθώς μετά τον Βραζιλιάνο... παππού, ο Κρητικός φορ παρέλαβε το δικό του βραβείο, ως ο MVP του Ιανουαρίου στο φετινό πρωτάθλημα.

Τη βράβευση πραγματοποίησε η Key Account Manager της Stoiximan Νέλλη Δημουλά, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να ευχαριστεί τον κόσμο για αυτή την ξεχωριστή τιμή.