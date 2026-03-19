Πένθος στην Κόμο: Πέθανε ένας εκ των ιδιοκτητών

Έφυγε από τη ζωή ο Μίχαελ Μπάμπανγκ Χαρτόνο, ένας εκ των δυο αδερφών, που έχουν στην ιδιοκτησία τους την Κόμο.

Στη θλίψη βυθίστηκε η Κόμο, καθώς πέθανε ο Μίχαελ Μπάμπανγκ Χαρτόνο σε ηλικία 86 ετών. Ένας εκ των δύο αδελφών από την Ινδονησία που είναι ιδιοκτήτες της ιταλικής ομάδας απεβίωσε, ενώ πριν από λίγες μέρες βρέθηκε στην 149η θέση της λίστας του Forbes, με τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη γη.

Ο Μίχαελ, μαζί με τον αδελφό του Ρόμπερτ Μπούντι Χαρτόνο που θα τρέχει πλέον μόνος του την ομάδα, ήταν βασικοί μέτοχοι του συλλόγου, οι οποίοι από το 2019 συμμετείχαν στην ανάπτυξή του. Συνδύασαν την είσοδό τους στην ομάδα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ανεβάζοντας την Κόμο από την Serie D στη Serie A, ενώ φέτος βρίσκεται κοντά στο να εξασφαλίσει την ιστορική συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο θάνατος του Μίχαελ Μπάμπανγκ Χαρτόνο δεν θα οδηγήσει σε καμία αλλαγή στην ανώτατη διοίκηση. Η δομή του συλλόγου θα παραμείνει σταθερή, με τον αδελφό του Ρόμπερτ να τοποθετείται σε ακόμη πιο κεντρικό ρόλο στο πρότζεκτ της Κόμο.