ΑΕΚ: Καλύτερο γκολ της 25ης στροφής του Γιόβιτς στο Περιστέρι

Με ποσοστό 72,81%, το γκολ του Λούκα Γιόβιτς στο Περιστέρι, για το 1-1 της ΑΕΚ απέναντι στον Ατρόμητο, αναδείχτηκε Stoiximan Best Goal 25ης αγωνιστικής.
Αναλυτικά:
Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 25ης αγωνιστικής:
1/ Λ. Γιόβιτς (63') 72,81%
2/ Α. Ελ Κααμπί (30') 19,76%
3/ Δ. Χατσίδης 5,36%
4/ Χ. Μπαρτόλο 1,33%
5/ Χ. Πόμπο 0,74%
🏆Stoiximan Best Goal της 25ης αγωνιστικής ο Λούκα Γιόβιτς.— Super League Greece (@Super_League_GR) March 19, 2026
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:
1/ Λ. Γιόβιτς (63’) 72,81%
2/ Α. Ελ Κααμπί (30') 19,76%
3/ Δ. Χατσίδης 5,36%
4/ Χ. Μπαρτόλο 1,33%
5/ Χ. Πόμπο 0,74%#slgr #StoiximanSuperLeague… pic.twitter.com/WjP3hj2prc