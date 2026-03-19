ΑΕΚ: Καλύτερο γκολ της 25ης στροφής του Γιόβιτς στο Περιστέρι

Το γκολ του Λούκα Γιόβιτς, με το οποίο η ΑΕΚ ισοφάρισε σε 1-1 τον Ατρόμητο, αναδείχτηκε καλύτερο της 25ης αγωνιστικής, στην ψηφοφορία του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal.

Με ποσοστό 72,81%, το γκολ του Λούκα Γιόβιτς στο Περιστέρι, για το 1-1 της ΑΕΚ απέναντι στον Ατρόμητο, αναδείχτηκε Stoiximan Best Goal 25ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 25ης αγωνιστικής:

1/ Λ. Γιόβιτς (63') 72,81%

2/ Α. Ελ Κααμπί (30') 19,76%

3/ Δ. Χατσίδης 5,36%

4/ Χ. Μπαρτόλο 1,33%

5/ Χ. Πόμπο 0,74%

