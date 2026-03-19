Ο Ταζ δήλωσε πως η χώρα του «μποϊκοτάρει τις ΗΠΑ και όχι το Μουντιάλ 2026»

Ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Ταζ, δήλωσε ότι η χώρα του «μποϊκοτάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες» αλλά «όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο», καθώς η συμμετοχή της εθνικής ομάδας της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, παραμένει αβέβαιη μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Προετοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μποϊκοτάρουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο», επεσήμανε ο Ταζ, σε βίντεο που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο Ιρανός παράγοντας διευκρίνισε επίσης, ότι η εθνική ομάδα του Ιράν είχε προγραμματισθεί να συμμετάσχει σε ένα προπονητικό καμπ στην Τουρκία από την επόμενη εβδομάδα, την έναρξη ενός διεθνούς παραθύρου αγώνων, με δύο φιλικούς αγώνες στο πρόγραμμα, χωρίς να προσδιορίσει τους αντιπάλους.

Από την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσαν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προβεί σε πολυάριθμες και μερικές φορές αντιφατικές, δηλώσεις σχετικά με την συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά), παρόλο που η «Ομάδα Melli» έχει προγραμματισθεί να παίξει τους τρεις αγώνες του πρώτου γύρου σε αμερικανικό έδαφος.

Το Ιράν πρόκειται να αντιμετωπίσει την Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άντζελες στον πρώτο γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την Αίγυπτο στο Σιάτλ, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η προπονητική του βάση κατά την διάρκεια του τουρνουά, θα βρίσκεται στο Τούσον της Αριζόνα.

Αφού αρχικά απείλησαν να μποϊκοτάρουν την διοργάνωση, Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν τώρα ότι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στο τουρνουά, αλλά όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ιρανική πρεσβεία στο Μεξικό έκανε γνωστό ότι η Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου διαπραγματεύεται με την FIFA για να διεξαχθούν οι αγώνες της στο Μεξικό. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ απάντησε τότι η χώρα της είναι έτοιμη να φιλοξενήσει την εθνική Ιράν.

Σε επικοινωνία με το AFP, η FIFA ανέφερε ότι «βρίσκεται σε τακτική επαφή με όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, για να συζητήσουν τον σχεδιασμό» για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε την πιθανότητα μεταφοράς των αγώνων του Ιράν, δηλώνοντας μάλιστα ότι ήταν «ευχαριστημένη» που είδε όλες τις εθνικές ομάδες «να αγωνίζονται στο τουρνουά σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που ανακοινώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 12 Μαρτίου ότι οι παίκτες της εθνικής Ιράν, δεν θα ήταν «ασφαλείς» εάν πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες:

«Η εθνική ομάδα του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι η παρουσία τους είναι κατάλληλη, για την δική τους ζωή και ασφάλεια», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.