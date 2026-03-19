ΠΑΟΚ: Κορυφαίο γκολ του Φεβρουαρίου, η «ζωγραφιά» του Γερεμέγιεφ (vid)

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ με ένα εξαιρετικό γυριστό απέναντι στη Θέλτα, πήρε το βραβείο του κορυφαίου «ασπρόμαυρου» γκολ για τον Φεβρουάριο.

Μετράει κάτι παραπάνω από δύο μήνες στο ρόστερ του Δικεφάλου, όμως κάνει πράξη γι' αυτό που αποκτήθηκε. Άμεση προσαρμογή και πολύτιμη συνεισφορά στα γκολ.

Ένα από αυτά, απέναντι στη Θέλτα, μειώνοντας σε 1-2 με ένα μαγικό γυριστό, το οποίο κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου γκολ για τον μήνα Φεβρουάριο.

Το συγκεκριμένο γκολ συγκέντρωσε το 66,45% των ψήφων του κοινού και χάρισε στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ το βραβείο Regency Casino Best Goal Φεβρουαρίου.

Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε το εντυπωσιακό «γυριστό» σουτ του Δημήτρη Πέλκα κόντρα στον Πανσερραϊκό, συγκεντρώνοντας ποσοστό 24,25%, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε το όμορφο τελείωμα του Κίριλ Ντεσπόντοφ με 9,3%, επίσης απέναντι στον Πανσερραϊκό.