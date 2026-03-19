Καρέτσας για φήμες μεταγραφών: «Δεν με απασχολούν, κοιτάω μόνο το γήπεδο»

Αποφασισμένος να μείνει προσηλωμένος στο ποδόσφαιρο και μακριά από τα σενάρια μεταγραφών εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο νεαρός άσος της Γκενκ αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην Ευρώπη, με κορυφαίους συλλόγους όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Νάπολι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ και η Τσέλσι να τον παρακολουθούν στενά. Στη λίστα φέρονται να βρίσκονται επίσης η Λίβερπουλ, η Έβερτον, η Νιούκαστλ και η Λεβερκούζεν.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον και την υψηλή εκτίμηση –με την Γκενκ να φέρεται να κοστολογεί τον παίκτη στα 45 εκατ. ευρώ– ο ίδιος κρατά χαμηλούς τόνους.

Σε δηλώσεις του ενόψει της ρεβάνς με τη Φράιμπουργκ για το Europa League, ο Καρέτσας ξεκαθάρισε: «Δεν μου αρέσει να διαβάζω μεταγραφικά σενάρια και δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Προτιμώ να συγκεντρώνομαι στη δουλειά μου και να κρατάω τη ζωή μου όσο πιο φυσιολογική γίνεται».

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε και στον τρόπο παιχνιδιού του, τονίζοντας πως στην Ευρώπη βρίσκει περισσότερους χώρους σε σχέση με το βελγικό πρωτάθλημα, όπου συχνά αντιμετωπίζει πιο κλειστές άμυνες.

Όσο για την «καυτή» ατμόσφαιρα που τον περιμένει στη Γερμανία, εμφανίστηκε απόλυτα ψύχραιμος: «Δεν φοβάμαι. Έχω παίξει και σε μεγαλύτερα γήπεδα. Κάνω απλώς τη δουλειά μου».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης, δηλώνοντας με σιγουριά: «100% θα προκριθούμε».

