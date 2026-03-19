Το μήνυμα της διοίκησης των Χανίων: «Είμαστε εδώ για να μείνουμε»

Τα Χανιά δίνουν τη μάχη τους για παραμονή στη Super League 2, με τη διοίκηση του Ανδρέα Ιωάννου να τονίζει πως θα μείνει στην ομάδα, για να υλοποιήσει το πενταετές της πλάνο.

Αναλυτικά:

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ΠΑΕ Χανιά – Athens Kallithea, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου, και την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας μας σχετικά με τις προσπάθειες αλλοίωσης της εξέλιξης του αγώνα μέσω λανθασμένων σφυριγμάτων και παρεμβάσεων, η διοίκηση δηλώνει ξεκάθαρα ότι η ΠΑΕ Χανιά δεν αποτελεί για αυτήν ένα στιγμιαίο project αλλά “Είμαστε εδώ για να μείνουμε”.

Η ΠΑΕ Χανιά είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για το ποδόσφαιρο των Χανίων και της Κρήτης. Μπροστά μας υπάρχει ένα σαφές πενταετές πλάνο (2026–2030), που στηρίζεται σε πέντε θεμελιώδεις πυλώνες: την ανταγωνιστική πρώτη ομάδα, τις ισχυρές ακαδημίες και την ανάπτυξη νέων παικτών, την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, τις υποδομές και τη σύγχρονη οργάνωση του συλλόγου, καθώς και τη στενή σχέση με την κοινωνία των Χανίων.

Σε αυτά τα θεμέλια στηρίζεται και η δέσμευση του Προέδρου της ΠΑΕ Χανιά, Ανδρέα Ιωάννου, ο οποίος σε μήνυμα του προς πάσα κατεύθυνση, τονίζει : «Πάνω από όλα υπάρχει χαρακτήρας. Η ΠΑΕ Χανιά θα παλέψει μέχρι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι σε κάθε αντίπαλο και σε κάθε συνθήκη με αξιοπρέπεια, πίστη και απόλυτο σεβασμό στη φανέλα. Μνηστήρες πολλοί η αλήθεια μία και είναι εδώ μαζί μας.

Ό,τι κι αν συμβεί στο τέλος, ένα δεν αλλάζει: η ΠΑΕ Χανιά έχει πλάνο και όραμα και αν πέσει να είστε βέβαιοι ότι θα ξανασηκωθεί. Χτίζει, δυναμώνει και επιστρέφει κάθε μέρα πιο απαιτητική, πιο σκληρή, πιο έτοιμη. Ο κόσμος των Χανίων να είναι εκεί δίπλα στην ομάδα, δίπλα στην πόλη. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει».

Τέλος, ο Πρόεδρος καλεί όλους να στηρίξουν όραμα, να σταθούν δίπλα στην ομάδα, στους παίκτες, στο προσωπικό και στους συνεργάτες. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το ταξίδι συνεχίζεται και το μέλλον χτίζεται τώρα.