Το αήττητο σερί «γράφει» 31 και η Κ19 του ΠΑΟΚ... φουλάρει για τον τελικό

Η Κ19 του ΠΑΟΚ παραμένει αήττητη, εντός συνόρων, για 31 αγώνες, προκρίθηκε στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Κυπέλλου, δείχνοντας πως είναι ο... θεσμός του.

Κόντρα στον Παναιτωλικό, οι Κυπελλούχοι των Τσιαπακίδη-Χάγκαν επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους. Μπορεί να δυσκολεύτηκαν για περίπου 42 λεπτά κόντρα στους αξιόμαχους Αγρινιώτες, όμως ο «καυτός» το τελευταίο διάστημα, Βαγγέλης Γραββάνης «άνοιξε» τον δρόμο και ο συνήθης ύποπτος Αντώνης Αρετής «τσέκαρε» το εισιτήριο του ΠΑΟΚ για τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Κυπέλλου Κ19.

Αήττητο 31 αγώνων και μοναδικό «ψεγάδι» η Athens Kallithea

Τα «αετόπουλα» της Κ19 έχουν αποδείξει ότι αρνούνται να χάσουν. Είτε πρόκειται για ντέρμπι, όπως το φετινό 3-3 με την ΑΕΚ, είτε παιχνίδια που δυσκολεύτηκαν αρκετά, όπως τα περσινά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στο Κορωπί, η κατάληξη είναι η ίδια. Αήττητη πορεία.

Το παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό, ήταν το 31ο συνεχόμενο, στο οποίο οι «ασπρόμαυροι» δεν γνωρίζουν την ήττα εντός συνόρων, τόσο σε επίπεδο πρωταθλήματος όσο και στη νεοσύστατη διοργάνωση του Κυπέλλου.

16-4-0 το φετινό ρεκόρ στο πρωτάθλημα, ενώ με το 3/3 στο Κύπελλο τσέκαρε τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό του, σε ένα «τρομερό» αήττητο σερί 23 αγώνων, το οποίο φτάνει τα 31 ματς, αν προσθέσει κανείς τα τελευταία οκτώ παιχνίδια της περσινής σεζόν.

Τελευταία ήττα -η μοναδική τα τελευταία δύο ολόκληρα χρόνια -, αυτή από την Athens Kallithea στις 8 Μαρτίου του 2025, ήττα που κόστισε το περσινό πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ και τον «πείσμωσε» με τη φετινή χρονιά να «φωνάζει» νταμπλ.

Μόνο νίκες στο Κύπελλο και δεύτερος σερί τελικός

Την περσινή σεζόν η διοργανώτρια αρχή έλαβε την απόφαση να «ιδρύσει» το Κύπελλο Super League K19, κάτι που στέφθηκε με επιτυχία και αναμένεται να μονιμοποιηθεί τα επόμενα χρόνια.

Ένα Κύπελλο, που όπως και σε ανδρικό επίπεδο, είναι... «ασπρόμαυρη» υπόθεση, με τον ΠΑΟΚ να κυριαρχεί τόσο πέρσι όσο και φέτος, φτάνοντας στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό του.

Το μονοπάτι την σεζόν που μας πέρασε γεμάτο «εμπόδια», παρόλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς δεν «μάσησαν» ούτε στον προκριματικό απέναντι στον ΟΦΗ, ούτε στα προημιτελικά απέναντι στην ΑΕΚ. Ο ημιτελικός ήταν μία «ματσάρα» και κάπου εκεί ανέλαβε ο Κοσίδης. Ένα πέναλτι κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν αρκετό για να στείλει στο Ηράκλειο τον ΠΑΟΚ και εκεί η ίδια ιστορία.

Μία ιστορία βγαλμένη από... σενάριο. Πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, 1-0 και Κυπελλούχος ο ΠΑΟΚ δια... ποδός του 18χρονου στόπερ.

Φέτος η κληρωτίδα έβγαλε Λεβαδειακό, πριν τον πρόωρο τελικό στους «8» με τον Ολυμπιακό, ενώ ακολούθησε ο ημιτελικός με τον Παναιτωλικό. 3/3 προκρίσεις και νέος τελικός, πιθανότατα στο Αγρίνιο, κόντρα σε Άρη ή Ατρόμητο.

Συνολικά 7/7 νίκες στο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί πιθανώς στις 24 Μαΐου, ακριβώς την ίδια ημερομηνία με τον περσινό, σε έναν ακόμα οιωνό για τους «ατσάλινους» Κυπελλούχους.

