Τσάμπιονς ΛΙΓΚ όνομα και πράγμα: Κλειστή λίγκα τα προημιτελικά (πίνακας)

Ποια διαφορά έχει η διοργάνωση σ' αυτό το επίπεδο από μια κλειστή λίγκα; Οι απαντήσεις με αριθμούς.

Το Τσάμπιονς Λιγκ είναι, χωρίς αμφισβήτηση, ένα ραντεβού αστεριών. Όταν βλέπεις ματς στο ανώτερο επίπεδο, πιάνεις κάποιες φορές τον εαυτό σου να αναρωτιέται αν αυτό που βλέπουμε εμείς στα γήπεδά μας κάθε Σαββατοκύριακο είναι το ίδιο σπορ ή διαφορετικό. Κι όπως αποδεικνύεται, η ΟΥΕΦΑ έπραξε σοφά στην επιλογή του ονόματος, μάλιστα του δεύτερου συνθετικού: Λιγκ. Μια λίγκα, ένα πρωτάθλημα.

Κάθε τόσο επανέρχεται στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα, με διάφορες αφορμές, η γνωστή ιστορία: Να δημιουργηθεί μια κλειστή λίγκα ευρωπαϊκών ομάδων, για να χορταίνουμε ντέρμπι με ομαδάρες κάθε εβδομάδα; Ή να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, έτσι ώστε και οι «μικρότεροι» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να έχουν μια θέση στον ήλιο, έστω μία πιθανότητα να κάνουν την υπέρβαση και να γράψουν ιστορία;

Στις κουβέντες, καφενειακές και μη, θα βρεις υποστηρικτές και των δύο απόψεων. Περισσότερο της δεύτερης, μάλιστα. Αφήστε τον μικρό να ονειρεύεται μπας και καταφέρει κάτι. Μόνο που η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Κι έχει δοθεί από την ίδια τη διοργάνωση και τους αριθμούς της.

Φτιάξαμε μια λίστα με τις ομάδες που έχουν προκριθεί στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ τα τελευταία 20 χρόνια. Ένα διάστημα τεράστιο, μια… γενιά και κάτι παραπάνω, το οποίο ξεπερνάει φουρνιές παικτών, εμβληματικούς προπονητές, ακόμα και διοικητικούς ηγέτες. Πόσες ομάδες νομίζετε ότι έχουν καταφέρει έστω μία φορά να προκριθούν στην προημιτελική φάση; Δηλαδή να περάσουν τον όμιλο (ή τη League Phase) και να περάσουν ένα νοκ-άουτ ζευγάρι (ή δύο τα τελευταία χρόνια, μαζί με τα πλέι οφ);

Μη μετράτε. Είναι ακριβώς 41 ομάδες. Πόσες απ’ αυτές έχουν καταφέρει να προκριθούν στην οκτάδα του Τσάμπιονς Λιγκ περισσότερες από μία φορές τα τελευταία 20 χρόνια; Λίγο παραπάνω από τις μισές, δηλαδή 22. Κι αν θέλουμε να τις κατατάξουμε και ανά χώρα, θα βρούμε σ’ αυτή την γεμάτη 20ετία μόνο ομάδες από το BIG5 (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) και την Πορτογαλία. Σύνολο έξι από τις 55 ομοσπονδίες της ΟΥΕΦΑ.

Αν αυτό δεν είναι… λίγκα, καλυμμένη πίσω από κληρώσεις και νοκ-άουτ και «αφήστε τον μικρό να ελπίζει», τότε τι είναι;

Σε τι μπορεί να ελπίζει ο «μικρός»; Το απόλυτο ταβάνι για τους «μικρούς» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου είναι, στην πραγματικότητα, η φάση των «16», η φάση που μόλις ολοκληρώθηκε. Αραιά και πού, μια φορά στα 20 χρόνια, οι «μικροί» θα έχουν μια ευκαιρία να πάνε στους «8». Και μετά… τείχος. Αγωνιστικό, οικονομικό, τείχος εμπειρίας, τείχος… τεχνογνωσίας.

Τι είναι αυτό; Επιτυχία; Ακόμα κι αν π.χ. η Μπόντο Γκλιμτ, η «Σταχτοπούτα» της φετινής διοργάνωσης, περνούσε στα προημιτελικά, θα έραβε κανένα αστέρι στη φανέλα της; Θα έβαζε κανένα κατσαρόλι στην τροπαιοθήκη της; Ή μήπως αξίζει τον κόπο, στο όνομα του δικαιώματος του μικρού να ονειρεύεται, να βλέπουμε τον ΑΠΟΕΛ μια φορά στα 20 χρόνια να περνάει στους «8» ή τη Σαχτάρ Ντόνετσκ ή την Αϊντχόφεν;

Για το τέλος, κάτι που απαιτεί απόλυτη ειλικρίνεια και κοίταγμα στον καθρέφτη: Πόσοι από αυτούς που σκίζουν τα ρούχα τους για το δικαίωμα του μικρού να ονειρεύεται τίτλο στο Τσάμπιονς Λιγκ κάθισαν να δουν ολόκληρο το Σπόρτιγκ-Μπόντο Γκλιμτ; Περισσότερο π.χ. από το Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι ή το Τσέλσι-Παρί Σεν Ζερμέν; Κι εδώ τα νούμερα είναι αμείλικτα. Όσο κι αν πολλοί εξιτάρονται από τις ρομαντικές ποδοσφαιρικές ιστορίες των απανταχού Δαβίβ που ονειρεύονται να ξαπλώνουν κάτω τους Γολιάθ με τις σφεντόνες τους, σαν ποδοσφαιρικό θέαμα ένα Σπόρτιγκ-Μπόντο Γκλιμτ θα έχει ΠΑΝΤΑ μικρότερη απήχηση από μια ντερμπάρα μεταξύ ομάδων που έχουν κερδίσει διαχρονικά το δικαίωμα να θεωρούνται «βαριά χαρτιά» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Γνώμη μας: Αφήστε τα βουβάλια να παλέψουν μεταξύ τους. Επί ίσοις όροις, ή περίπου κάτι τέτοιο. Ούτως ή άλλως κλειστή λίγκα βλέπουμε τόσα χρόνια, από τα προημιτελικά και μετά. Κι ας είναι πιο «ανοιχτά» τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κύπελλα, όπου και οι «μεγαλομεσαίοι» και οι «μικρομεσαίοι» μπορούν πράγματι να ονειρεύονται.



(17) Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία): 25-26, 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 09-10, 08-09, 06-07

(16) Μπαρτσελόνα (Ισπανία): 25-26, 24-25, 23-24, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11, 09-10, 08-09, 07-08

(14) Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία): 25-26, 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11

(9) Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία): 25-26, 24-25, 23-24, 20-21, 19-20, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13

(9) Τσέλσι (Αγγλία): 22-23, 21-22, 20-21, 13-14, 11-12, 10-11, 08-09, 07-08, 06-07

(8) Λίβερπουλ (Αγγλία): 25-26, 21-22, 20-21, 18-19, 17-18, 08-09, 07-08, 06-07

(8) Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία): 25-26, 23-24, 21-22, 19-20, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14

(8) Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία): 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 15-16

(7) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία): 18-19, 13-14, 10-11, 09-10, 08-09, 07-08, 06-07

(6) Άρσεναλ (Αγγλία): 25-26, 24-25, 23-24, 09-10, 08-09, 07-08

(6) Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία): 24-25, 23-24, 20-21, 16-17, 13-14, 12-13

(5) Γιουβέντους (Ιταλία): 18-19, 17-18, 16-17, 14-15, 12-13

(4) Ίντερ Μιλάνου (Ιταλία): 24-25, 22-23, 10-11, 09-10

(4) Μπενφίκα (Πορτογαλία): 22-23, 21-22, 15-16, 11-12

(4) Πόρτο (Πορτογαλία): 20-21, 18-19, 14-15, 08-09

(3) Μίλαν (Ιταλία): 22-23, 11-12, 06-07

(3) Ρόμα (Ιταλία): 17-18, 07-08, 06-07

(2) Βιγιαρεάλ (Ισπανία): 21-22, 08-09

(2) Λυών (Γαλλία): 19-20, 09-10

(2) Τότεναμ (Αγγλία): 18-19, 10-11

(2) Μονακό (Γαλλία): 16-17, 14-15

(2) Σάλκε (Γερμανία): 10-11, 07-08

(1) Σπόρτιγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία): 25-26

(1) Άστον Βίλα (Αγγλία): 24-25

(1) Νάπολι (Ιταλία): 22-23

(1) Λειψία (Γερμανία): 19-20

(1) Αταλάντα (Ιταλία): 19-20

(1) Άγιαξ (Ολλανδία): 18-19

(1) Σεβίλλη (Ισπανία): 17-18

(1) Λέστερ (Αγγλία): 16-17

(1) Βόλφσμπουργκ (Γερμανία): 15-16

(1) Μάλαγα (Ισπανία): 12-13

(1) Γαλατασαράι (Τουρκία): 12-13

(1) ΑΠΟΕΛ (Κύπρος): 11-12

(1) Μαρσέιγ (Γαλλία): 11-12

(1) Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία): 10-11

(1) Μπορντό (Γαλλία): 09-10

(1) ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία): 09-10

(1) Φενέρμπαχτσε (Τουρκία): 07-08

(1) Αϊντχόφεν (Ολλανδία): 06-07

(1) Βαλένθια (Ισπανία): 06-07

