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Viral στην Ολλανδία: Δηλώσεις με πούρο, γυαλιά και… μπύρα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ένας ποδοσφαιριστής στην Ολλανδία κατάφερε να γίνει viral, όχι μόνο για την επιτυχία της ομάδας του, αλλά και για τον… ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο έκανε δηλώσεις.

Η ADO Ντεν Χάαχ πανηγύρισε την άνοδό της στην Eredivisie, με τον Ντιόγκο Τόμας να κλέβει την παράσταση.

Ο Φινλανδός αμυντικός εμφανίστηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη στο ESPN με γυαλιά ηλίου, πούρο στο χέρι και πίνοντας μπύρα, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τη στιγμή.

Η εικόνα του έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τους φιλάθλους να σχολιάζουν με χιούμορ και ενθουσιασμό την… χαλαρή του διάθεση.

Στις δηλώσεις του, ο Τόμας δεν δίστασε να δείξει τον αυθορμητισμό του:

«Θα γίνω πολύ δημοφιλής. Ναι, είμαι αυτός που είμαι. Δεν ξέρουμε πού θα είναι ο Τόμας την επόμενη σεζόν, αλλά θα είναι κάπου».

Μια στιγμή που συνδύασε επιτυχία, χαρά και… viral χαρακτήρα, με τον παίκτη να κερδίζει τις εντυπώσεις εντός κι εκτός γηπέδου.

Viral στην Ολλανδία: Δηλώσεις με πούρο, γυαλιά και… μπύρα (vid)