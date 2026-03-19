Viral στην Ολλανδία: Δηλώσεις με πούρο, γυαλιά και… μπύρα (vid)

Η ADO Ντεν Χάαχ πανηγύρισε την άνοδό της στην Eredivisie, με τον Ντιόγκο Τόμας να κλέβει την παράσταση.
Ο Φινλανδός αμυντικός εμφανίστηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη στο ESPN με γυαλιά ηλίου, πούρο στο χέρι και πίνοντας μπύρα, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τη στιγμή.
Η εικόνα του έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τους φιλάθλους να σχολιάζουν με χιούμορ και ενθουσιασμό την… χαλαρή του διάθεση.
Στις δηλώσεις του, ο Τόμας δεν δίστασε να δείξει τον αυθορμητισμό του:
«Θα γίνω πολύ δημοφιλής. Ναι, είμαι αυτός που είμαι. Δεν ξέρουμε πού θα είναι ο Τόμας την επόμενη σεζόν, αλλά θα είναι κάπου».
Μια στιγμή που συνδύασε επιτυχία, χαρά και… viral χαρακτήρα, με τον παίκτη να κερδίζει τις εντυπώσεις εντός κι εκτός γηπέδου.
Aura. 🕶️ pic.twitter.com/n4tzzofH9f— ESPN NL (@ESPNnl) March 17, 2026