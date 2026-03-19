ΠΑΟΚ: Ο Τάισον παρέλαβε ένα ακόμα βραβείο (vid)

Τι και αν «πάτησε» τα 38; Τι και αν πέρασε έναν μικροτραυματισμό; Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ συνεχίζει να «σπάει» τα κοντέρ και να σαρώνει στα βραβεία του ΠΑΟΚ αλλά και της Super League.
Τη βράβευση για τον πολυτιμότερο παίκτη του Δεκεμβρίου, έκανε η Key Account Manager της Stoiximan, Νέλλη Δημουλά, με τον Τάισον και το απέραντο χαμόγελό του, να ευχαριστεί τον κόσμο για την ψήφο του σε δύο ή τρεις διαφορετικές γλώσσες.
🏆Βράβευση Τάισον - @stoiximan Player of the Month Δεκεμβρίου.— Super League Greece (@Super_League_GR) March 18, 2026
ℹ️Τη βράβευση πραγματοποίησε η Key Account Manager της Stoiximan, Νέλλη Δημουλά.#slgr #StoiximanSuperLeague #POTM #PAOK #Stoiximan pic.twitter.com/EM8q7LmNSy