ΠΑΟΚ: Ο Τάισον παρέλαβε ένα ακόμα βραβείο (vid)

Σαρώνει τα βραβεία ο... παππούς Τάισον, ο οποίος ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του Δεκεμβρίου σε όλη τη Super League.

Τι και αν «πάτησε» τα 38; Τι και αν πέρασε έναν μικροτραυματισμό; Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ συνεχίζει να «σπάει» τα κοντέρ και να σαρώνει στα βραβεία του ΠΑΟΚ αλλά και της Super League.

Τη βράβευση για τον πολυτιμότερο παίκτη του Δεκεμβρίου, έκανε η Key Account Manager της Stoiximan, Νέλλη Δημουλά, με τον Τάισον και το απέραντο χαμόγελό του, να ευχαριστεί τον κόσμο για την ψήφο του σε δύο ή τρεις διαφορετικές γλώσσες.