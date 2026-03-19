Τα φαβορί για τα ημιτελικά – Τι βλέπει ο υπερυπολογιστής

Τις πιθανότητες πρόκρισης για τα ημιτελικά του φετινού Champions League έβγαλε το Football Meets Data.

Οι οκτώ ομάδες που συνεχίζουν στο Champions League οριστικοποιήθηκαν χθες και τα ζευγάρια που προκύπτουν είναι… φωτιά. Τα φαβορί προκρίθηκαν και τώρα διασταυρώνονται μεταξύ τους, σε παιχνίδια που υπόσχονται υψηλής ποιότητας θέαμα. Το Football Meets Data άρχισε ήδη τις αναλύσεις και έβγαλε ήδη τις πιθανότητες πρόκρισης για τα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από τα ζευγάρια ξεχωρίσει η μάχη της Μπάγερν Μονάχου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την κατάσταση στις πιθανότητες να είναι οριακή. Συγκεκριμένα, δίνεται ένα ελαφρύ προβάδισμα στους Βαυαρούς, που έχουν πιο σταθερή πορεία φέτος, της τάξης του 56-44.

Στην κόντρα της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λίβερπουλ, οι κάτοχοι του τίτλου έχουν πιθανότητες 59% έναντι 41% των «κόκκινων», με δεδομένο πως απέκλεισαν ήδη αρκετά εύκολα τη Μάντσεστερ Σίτι.

Στον… ισπανικό εμφύλιο της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, το φαβορί είναι οι Καταλανοί με 67% πιθανότητες. Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα και στο ζευγάρι της Άρσεναλ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δίνεται το ηγεμονικό 80%.

