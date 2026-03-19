Η Γαλατασαράι αποκάλυψε ότι ο Όσιμεν αγωνίστηκε με κάταγμα στο χέρι! (vid)

Ο Νιγηριανός επιθετικός τραυματίστηκε στο 8ο λεπτό του αγώνα, ωστόσο συνέχισε κανονικά μέχρι την ανάπαυλα. Μετά τις εξετάσεις των γιατρών, κρίθηκε ότι υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο κατάγματος, με αποτέλεσμα να μην επιστρέψει στο δεύτερο μέρος και να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε η ζημιά.
Η τουρκική ομάδα είχε έτσι κι αλλιώς δύσκολο έργο απέναντι στη Λίβερπουλ, η οποία στο «Άνφιλντ» ολοκλήρωσε την ανατροπή και πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-1.
Σαν να μην έφτανε αυτό, προέκυψε και δεύτερο σοβαρό πρόβλημα, καθώς ο Νόα Λανγκ τραυματίστηκε άσχημα, όταν έπεσε πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή ζημιά στο δάχτυλο.
Η κατάσταση του Ολλανδού εξτρέμ απαιτεί επέμβαση, όπως ενημέρωσε η Γαλατάσαραϊ, με τον παίκτη να περνά την πόρτα του χειρουργείου για την αποκατάσταση του τραυματισμού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γαλατασαράι:
«Στο πρώτο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα μας απέναντι στη Λίβερπουλ, για τη φάση των «16» του Champions League (ρεβάνς), ο παίκτης μας Βίκτορ Όσιμεν δέχθηκε ένα χτύπημα στο χέρι του και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, μετά από εξετάσεις στο ημίχρονο, δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος λόγω του κινδύνου κατάγματος στο χέρι του. Μετά τον αγώνα, υπό την επίβλεψη της ιατρικής μας ομάδας, οι εξετάσεις στο νοσοκομείο έδειξαν κάταγμα στο δεξί αντιβράχιο του παίκτη μας και του τοποθετήθηκε γύψος. Απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη χειρουργική επέμβαση θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες, έπειτα από περαιτέρω αξιολογήσεις.
Στο δεύτερο ημίχρονο του ίδιου αγώνα, ο παίκτης μας Νόα Λανγκ, ο οποίος τραυματίστηκε, υπέστη σοβαρό κόψιμο στον δεξί αντίχειρα και προγραμματίζεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Λίβερπουλ μέσα στις επόμενες ώρες, με τη συμμετοχή της ιατρικής μας ομάδας».
SAĞLIK RAPORU— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 19, 2026
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü… pic.twitter.com/UXJjjj6Mra