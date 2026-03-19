Η Γαλατασαράι αποκάλυψε ότι ο Όσιμεν αγωνίστηκε με κάταγμα στο χέρι! (vid)

Απίστευτες αποκαλύψεις ήρθαν από τη Γαλατάσαραϊ, η οποία γνωστοποίησε πως ο Βίκτορ Όσιμεν αγωνίστηκε σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο με σπασμένο χέρι, αλλά και ότι ο Νόα Λανγκ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Νιγηριανός επιθετικός τραυματίστηκε στο 8ο λεπτό του αγώνα, ωστόσο συνέχισε κανονικά μέχρι την ανάπαυλα. Μετά τις εξετάσεις των γιατρών, κρίθηκε ότι υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο κατάγματος, με αποτέλεσμα να μην επιστρέψει στο δεύτερο μέρος και να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε η ζημιά.

Η τουρκική ομάδα είχε έτσι κι αλλιώς δύσκολο έργο απέναντι στη Λίβερπουλ, η οποία στο «Άνφιλντ» ολοκλήρωσε την ανατροπή και πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-1.

Σαν να μην έφτανε αυτό, προέκυψε και δεύτερο σοβαρό πρόβλημα, καθώς ο Νόα Λανγκ τραυματίστηκε άσχημα, όταν έπεσε πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή ζημιά στο δάχτυλο.

Η κατάσταση του Ολλανδού εξτρέμ απαιτεί επέμβαση, όπως ενημέρωσε η Γαλατάσαραϊ, με τον παίκτη να περνά την πόρτα του χειρουργείου για την αποκατάσταση του τραυματισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γαλατασαράι:

«Στο πρώτο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα μας απέναντι στη Λίβερπουλ, για τη φάση των «16» του Champions League (ρεβάνς), ο παίκτης μας Βίκτορ Όσιμεν δέχθηκε ένα χτύπημα στο χέρι του και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, μετά από εξετάσεις στο ημίχρονο, δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος λόγω του κινδύνου κατάγματος στο χέρι του. Μετά τον αγώνα, υπό την επίβλεψη της ιατρικής μας ομάδας, οι εξετάσεις στο νοσοκομείο έδειξαν κάταγμα στο δεξί αντιβράχιο του παίκτη μας και του τοποθετήθηκε γύψος. Απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη χειρουργική επέμβαση θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες, έπειτα από περαιτέρω αξιολογήσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο του ίδιου αγώνα, ο παίκτης μας Νόα Λανγκ, ο οποίος τραυματίστηκε, υπέστη σοβαρό κόψιμο στον δεξί αντίχειρα και προγραμματίζεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Λίβερπουλ μέσα στις επόμενες ώρες, με τη συμμετοχή της ιατρικής μας ομάδας».

Osimhen sakatlanma anı görüntüsü!



Ortopedist Doktor Mustafa Şenyurt:



Ulna kemiği cildin hemen altında olduğu için aldığı direk travmalar sonucu bazen kırılabilmektedir.



Osimhen'in oyuna devam edemeyip bu kadar şiddetli ağrısı olması akıllara ulna kemiği kırığını geliyor. pic.twitter.com/tScetKss4b — AnkaRapor (@AnkaRapor) March 18, 2026