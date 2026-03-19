Με προβάδισμα Άστον Βίλα και Πόρτο - Για την ανατροπή Φόρεστ και Φράιμπουργκ

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ρεβάνς των «16» του Europa League, καθώς αρκετά ζευγάρια παραμένουν… ανοιχτά και όλα θα κριθούν στα δεύτερα παιχνίδια.

Στην Γαλλία, η Θέλτα και η Λιόν άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Βίγκο, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς καλείται να ανατρέψει το 1-0 στη Δανία απέναντι στη Μίντιλαντ.

Δύσκολη αποστολή έχει και η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η οποία δοκιμάζεται στην έδρα της Φράιμπουργκ, έχοντας πάντως μικρό προβάδισμα μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα.

Από την πλευρά της, η Άστον Βίλα έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, καθώς υποδέχεται τη Λιλ, έχοντας ήδη επικρατήσει με 1-0 στη Γαλλία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ιταλικός «εμφύλιος», με τη Ρόμα να φιλοξενεί τη Μπολόνια μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα.

Τέλος, η Πόρτο καλείται να «σφραγίσει» την πρόκριση στο «Ντραγκάο», υπερασπιζόμενη το εκτός έδρας 2-1 απέναντι στη Στουτγκάρδη.

Το πρόγραμμα για τις ρεβάνς των «16» του Europa League:

Πέμπτη (19/03)