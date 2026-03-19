Με προβάδισμα Άστον Βίλα και Πόρτο - Για την ανατροπή Φόρεστ και Φράιμπουργκ

Στην Γαλλία, η Θέλτα και η Λιόν άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Βίγκο, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς καλείται να ανατρέψει το 1-0 στη Δανία απέναντι στη Μίντιλαντ.
Δύσκολη αποστολή έχει και η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η οποία δοκιμάζεται στην έδρα της Φράιμπουργκ, έχοντας πάντως μικρό προβάδισμα μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα.
Από την πλευρά της, η Άστον Βίλα έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, καθώς υποδέχεται τη Λιλ, έχοντας ήδη επικρατήσει με 1-0 στη Γαλλία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ιταλικός «εμφύλιος», με τη Ρόμα να φιλοξενεί τη Μπολόνια μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα.
Τέλος, η Πόρτο καλείται να «σφραγίσει» την πρόκριση στο «Ντραγκάο», υπερασπιζόμενη το εκτός έδρας 2-1 απέναντι στη Στουτγκάρδη.
Το πρόγραμμα για τις ρεβάνς των «16» του Europa League:
Πέμπτη (19/03)
- Θέλτα-Λιόν (19:45)
- Μίντιλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45)
- Φράιμπουργκ-Γκενκ (19:45)
- Άστον Βίλα-Λιλ (22:00)
- Ρεάλ Μπέτις-Παναθηναϊκός (22:00)
- Πόρτο-Στουτγκάρδη (22:00)
- Ρόμα-Μπολόνια (22:00)