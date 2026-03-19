Poll: Θα πάρει ο Παναθηναϊκός τη μεγάλη πρόκριση κόντρα στην Μπέτις;

Ραντεβού με την ιστορία του έχει ο Παναθηναϊκός που ψάχνει απόψε (22:00) στη Σεβίλλη την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.

Μετά τον θρίαμβο της περασμένης εβδομάδας στο ΟΑΚΑ και τη νίκη με 1-0 επί της Μπέτις, οι Πράσινοι ταξίδεψαν στην Ισπανία για δύο αποτελέσματα κόντρα στους Ανδαλουσιάνους.

Για να ζήσουν αυτό που δεν έχουν βιώσει εδώ και 23 χρόνια, να βρεθούν δηλαδή ξανά στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που είχαν πετύχει τελευταία φορά το 2003, όταν αποκλείστηκαν από τη σπουδαία Πόρτο του Μουρίνιο (μετέπειτα κάτοχο του τροπαίου).

Θα πρόκειται βέβαια και για κάτι εξαιρετικά σπάνια για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς στις 30 φορές κατά το παρελθόν που αναμετρήθηκαν οι ελληνικές ομάδες με ισπανικές σε νοκ άουτ, πανηγυρίσαμε μόλις τρεις προκρίσεις (Άρης, Πανιώνιος, ΟΦΗ), με τον Παναθηναϊκό να μετράει 8/8 αποκλεισμούς. Αυτό ακριβώς δείχνει και το μέγεθος της υπέρβασης που καλείται να κάνει απόψε η ομάδα του Μπενίτεθ, κόντρα σε έναν αντίπαλο με χρηματιστηριακή αξία 2,5 φορές μεγαλύτερη του Παναθηναϊκού.

Θα καταφέρει στο τέλος της βραδιάς να πάρει τη μεγάλη πρόκριση; Η κάλπη άνοιξε και περιμένει απαντήσεις!