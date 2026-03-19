Τα... ρέστα τους Μάιντζ και Κρίσταλ Πάλας - «Σφραγίζουν» το εισιτήριο Ράγιο, Φιορεντίνα και Σαχτάρ

Τέσσερις αγώνες νωρίς (19:45) στο πρόγραμμα, μαζί με την τυπική αναμέτρηση της ΑΕΚ, με την Φιορεντίνα αντίστοιχα, να καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 2-1 του πρώτου αγώνα στην Πολωνία.
Μάιντζ και Κρίσταλ Πάλας δοκιμάζονται απέναντι σε Όλομουτς και ΑΕΚ Λάρνακας αντίστοιχα, προσπαθώντας να βρουν γκολ, κάτι που δεν είχαν καταφέρει στα πρώτα ματς.
Όσον αφορά τα παιχνίδια των 22:00, Στρασβούργο, Ράγιο και Σαχτάρ, απλά θα τσεκάρουν το εισιτήριό τους, ενώ η Σπάρτα Πράγας θα υποδεχτεί την Άλκμααρ, ψάχνοντας ανατροπή από το 2-1 του αγώνα της Ολλανδίας.
Αναλυτικά οι ρεβάνς των «16»:
- ΑΕΚ-Τσέλιε (19:45)
- Μάιντς-Σίγκμα Όλομουτς (19:45)
- ΑΕΚ Λάρνακας-Κρίσταλ Πάλας (19:45)
- Ράκοφ-Φιορεντίνα (19:45)
- Σπάρτα Πράγας-Άλκμααρ (22:00)
- Στρασβούργο-Ριέκα (22:00)
- Ράγιο Βαγιεκάνο-Σαμσουνσπόρ (22:00)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ-Λεχ Πόζναν (22:00)