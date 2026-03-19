50άρησαν Σαλάχ και Κέιν στο Champions League (vids)

Ιστορικό ήταν το χθεσινό βράδυ τόσο για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, όσο και για τον Χάρι Κέιν, καθώς έφτασαν τα 50 γκολ στο Champions League. Ο Αιγύπτιος φορ συνέβαλε στη νίκη της Λίβερπουλ με 4-0 επί της Γαλατάσαραϊ και έγινε ο πρώτος Αφρικανός που σημειώνει 50 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Ο Άγγλος φορ πέτυχε δύο γκολ στην άνετη νίκη της Μπάγερν επί της Αταλάντα και έφτασε τα 50 γκολ και μάλιστα σε μόλις 66 παιχνίδια στο Champions League. Μόνο ο Έρλινγκ Χάαλαντ (49) και ο Ρουντ φαν Νίστελροϊ (62), πέτυχαν τόσα γκολ σε λιγότερα παιχνίδια.
Η λίστα με τους παίκτες που έχουν 50+ γκολ στο Champions League:
👑 | And another one!— Sofascore Football (@Sofascore) March 18, 2026
Players with 50+ #UCL goals:
🇵🇹 Cristiano Ronaldo (140)
🇦🇷 Lionel Messi (129)
🇵🇱 Robert Lewandowski (109)
🇫🇷 Karim Benzema (90)
🇪🇸 Raúl (71)
🇫🇷 Kylian Mbappé (68)
🇳🇴 Erling Haaland (57)
🇩🇪 Thomas Müller (57)
🇳🇱 Ruud van Nistelrooy (56)
🇫🇷 Thierry Henry… https://t.co/0KywA6as4o pic.twitter.com/Q9UqOciGIE