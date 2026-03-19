50άρησαν Σαλάχ και Κέιν στο Champions League (vids)

Οι Μοχάμεντ Σαλάχ και Χάρι Κέιν έφτασαν χθες τα 50 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ιστορικό ήταν το χθεσινό βράδυ τόσο για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, όσο και για τον Χάρι Κέιν, καθώς έφτασαν τα 50 γκολ στο Champions League. Ο Αιγύπτιος φορ συνέβαλε στη νίκη της Λίβερπουλ με 4-0 επί της Γαλατάσαραϊ και έγινε ο πρώτος Αφρικανός που σημειώνει 50 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Άγγλος φορ πέτυχε δύο γκολ στην άνετη νίκη της Μπάγερν επί της Αταλάντα και έφτασε τα 50 γκολ και μάλιστα σε μόλις 66 παιχνίδια στο Champions League. Μόνο ο Έρλινγκ Χάαλαντ (49) και ο Ρουντ φαν Νίστελροϊ (62), πέτυχαν τόσα γκολ σε λιγότερα παιχνίδια.



Η λίστα με τους παίκτες που έχουν 50+ γκολ στο Champions League: