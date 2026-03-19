Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Τα 23 γκολ της Τετάρτης - Θεαματικές προκρίσεις στους «8» (vid) 19-03-2026 08:19 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Κάτι παραπάνω από απολαυστική ήταν η χθεσινή βραδιά του Champions League, με 23 γκολ να σημειώνονται σε τέσσερις αναμετρήσεις. Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Το ‘πε και το ‘κανε: Οι πρώην υπουργοί της ΝΔ που παίρνει στο νέο του κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς instanews.gr Το ελκυστικό πακέτο του Άιζακ Μπόνγκα: Ο two - way φόργουορντ που κάνει τα πάντα στο γήπεδο menshouse.gr Θυμίζει περίπτωση Γιάγια Τουρέ: All in για έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης menshouse.gr «Ερωτική, αλλά όχι χυδαία»: Η topless φωτό της Ναταλίας Δραγούμη που άνοιξε δρόμους στην καριέρα της dailymedia.gr Οι δυο πιο σημαντικές μεταγραφές της δεκαετίας για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Επίσημο: Η ημερομηνία και το κανάλι που θα δείξει το πρώτο φιλικό του νέου Παναθηναϊκού dailymedia.gr Συνεχίζει τις εκπλήξεις ο Τσίπρας: Ο γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που βάζει στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Τα 23 γκολ της Τετάρτης - Θεαματικές προκρίσεις στους «8» (vid) SHARE