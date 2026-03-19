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Τα 23 γκολ της Τετάρτης - Θεαματικές προκρίσεις στους «8» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Κάτι παραπάνω από απολαυστική ήταν η χθεσινή βραδιά του Champions League, με 23 γκολ να σημειώνονται σε τέσσερις αναμετρήσεις.

 

Τα 23 γκολ της Τετάρτης - Θεαματικές προκρίσεις στους «8» (vid)