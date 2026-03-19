Σλοτ: «Από την αρχή μέχρι το τέλος κάναμε σχεδόν το τέλειο παιχνίδι»

O προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ μετά τη νίκη της ομάδας του με 4-0 επί της Γαλατασαράι και την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, μίλησε για την εμφάνιση των «reds».

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την εμφάνιση κόντρα στη Γαλατασαράι: «Από την αρχή μέχρι το τέλος, παίξαμε το παιχνίδι που ήλπιζα εγώ, που ήλπιζαν οι παίκτες και που ήλπιζαν οι οπαδοί. Ήταν σχεδόν το τέλειο παιχνίδι για εμάς, αλλά σίγουρα και για τους οπαδούς μας».

Για τον Μο Σαλάχ: «Το γκολ λέει πολλά για τον ίδιο, αφού είχε αστοχήσει σε ένα πέναλτι λίγο πριν το ημίχρονο. Έδωσε την ασίστ στον Ούγκο Εκιτίκε και στη συνέχεια πέτυχε ένα χαρακτηριστικό γκολ του. Αυτό λέει πολλά για την ψυχική του δύναμη. Είπε ότι ένιωσε κάτι, οπότε ας δούμε».

Για την διασταύρωση με την Παρί: «Είναι μια απίστευτη ομάδα. Τους αντιμετωπίσαμε την περασμένη σεζόν στους 16. Εδώ στο Άνφιλντ παίξαμε ένα φανταστικό παιχνίδι εναντίον τους, το καλύτερο παιχνίδι που έχω διευθύνει στην καριέρα μου.

Και οι δύο ομάδες απλώς έπαιζαν ποδόσφαιρο για να διασκεδάσουν τους οπαδούς. Ήμασταν η μόνη ομάδα που τους οδήγησε στην παράταση και στα πέναλτι. Έχουν αποδείξει αυτή τη σεζόν ότι δεν έχουν χάσει καθόλου από το επίπεδό τους».