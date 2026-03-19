Στο στόχαστρο της Γιουβέντους ο Μαρτίνες

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Αργεντινής φέρεται να βρίσκεται στο «ραντάρ» της Βέκια Σινιόρα, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Η Γιουβέντους ψάχνει για τερματοφύλακα και στράφηκε στη λύση του Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος έχει στα χέρια του πρόταση και από την Ιντερ.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας θέλει να φύγει στο τέλος της σεζόν από το Μπέρμιγχαμ και την Αστον Βίλα και είναι θετικός να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία και στη Serie A, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα του Τορίνο “Tuttosport”.

Ο Μαρτίνες έχει συμβόλαιο με τη Βίλα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αλλά η διοίκηση μ’ ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι.