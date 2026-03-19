Τα ζευγάρια στα προημιτελικά του Champions League: Τιτανομαχία Μπάγερν-Ρεάλ

Το ζευγάρι που ξεχωρίζει είναι αυτό ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ δυνατή μονομαχία θα προσφέρουν και η κάτοχος του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν με την Λίβερπου, αλλά και ο ισπανικό εμφύλιος ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο.
Οι πρώτοι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το διήμερο 7-8 Απριλίου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μια εβδομάδα αργότερα στις 13 και 14 Απριλίου.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών:
Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν
Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο
Σπόρτινγκ Λισ. - Άρσεναλ