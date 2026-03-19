Τα ζευγάρια στα προημιτελικά του Champions League: Τιτανομαχία Μπάγερν-Ρεάλ

Ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του Champions League και πλέον έγιναν γνωστά τα ζευγάρια που θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το ζευγάρι που ξεχωρίζει είναι αυτό ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ δυνατή μονομαχία θα προσφέρουν και η κάτοχος του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν με την Λίβερπου, αλλά και ο ισπανικό εμφύλιος ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο.

Οι πρώτοι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το διήμερο 7-8 Απριλίου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μια εβδομάδα αργότερα στις 13 και 14 Απριλίου.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο

Σπόρτινγκ Λισ. - Άρσεναλ