Οι κόκκινοι ισοπέδωσαν την Γαλατασαράι (4-0) και περιμένουν στα προημιτελικά του Champions League την Παρί Σεν Ζερμέν σε ένα déjà vu από τις περσινές τους αναμετρήσεις.

Μπορεί στο πρωτάθλημα να σέρνεται. Μπορεί να δυσκολεύεται να κερδίσει ακόμα και τους ουραγούς. Μπορεί να έχει χίλια δυο εσωτερικά προβλήματα, αμφισβήτηση, ντεφορμάρισμα.

Όταν όμως έρχονται αυτές οι περίφημές European nights στο Άνφιλντ, θαρρεί κανείς ότι ένα μαγικό ραβδί μεταμορφώνει την ατμόσφαιρα και κάνει την Λίβερπουλ να μοιάζει άτρωτη.

Η Γαλατασαράι ταξίδεψε στο Μέρσεϊσαϊντ με μαξιλαράκι το 1-0 του πρώτου αγώνα, όμως πολύ σύντομα κατάλαβε ότι δεν είχε καμία τύχη.

Κι όταν το παιχνίδι άρχισε να ξεφεύγει ύψωσε λευκή σημαία και δεν απέφυγε την συντριβή. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έκανε ίσως την πιο ολοκληρωμένη φετινή της εμφάνιση και με το 4-0 δίνει ανοιξιάτικα διπλά ραντεβού -όπως πέρσι- με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο ηγετικός Ντόμινικ Σόμποσλαϊ ήταν και πάλι μπροστάρης. Αυτή τη φορά όμως είχε αρκετούς συμπαραστάτες. Τον Σαλάχ. Τον Εκιτικέ. Τον Βιρτς.

Κι όταν οι κόκκινοι έχουν τόσους πολλούς παίκτες σε καλό βράδυ, τότε δύσκολα αντιμετωπίζονται.

Από ένα πανέξυπνο συρτό κόρνερ του Μακάλιστερ, ο Σόμποσλαϊ με αριστερό κεραυνό έκανε το 1-0 (24') και έδωσε το έναυσμα για να... κατηφορίσει το γήπεδο.

Ο μόνος λόγος που το σκορ έμεινε στο 1-0 στο πρώτο μέρος ήταν ο Ουγκουρτσάν Τσακίρ, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι του Σαλάχ (45'+4') και αρνήθηκε το γκολ στον Αιγύπτιο σε άλλες δύο καθαρές ευκαιρίες.

Ωστόσο στην επανάληψη, τα πράγματα ήταν πάνω από τις δυνάμεις του. Από ταχύτατο συνδυασμό και μαγική διαγώνια ασίστ του Σαλάχ, ο Εκιτικέ έκανε το 2-0 (52') και από εκεί και μετά το πράγμα ξέφυγε.

Σαν σε προπόνηση, ο Χράβενμπερχ έκανε το 3-0 (53') στην αμέσως επόμενη φάση, με σκαστό σουτ από το ύψος της περιοχής, ενώ τρία λεπτά αργότερα το VAR γλίτωσε τον Σίνγκμπο από αυτογκόλ για το 4-0, αφού υπήρχε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Ήταν τόσο καλός, τόσο κεφάτος ο Μοχάμεντ Σαλάχ που θα ήταν κρίμα κι άδικο αν δεν έβρισκε κι αυτός ένα προσωπικό γκολ. Το βρήκε (62') με ένα τέρμα σήμα - κατατεθέν, με υπέροχο διαγώνιο αριστερό φαλτσαριστό στο παραθυράκι του Τσακίρ που ήταν αδύνατον να αντιδράσει.

Απέναντι σε έναν παραδομένο αντίπαλο, με μηδενική ψυχολογία η Λίβερπουλ θα μπορούσε να βάλει όσα τέρματα ήθελε.

Ένας σοκαριστικός τραυματισμός του Νόα Λανγκ, ο οποίος έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες πάγωσε όλο το γήπεδο και έριξε εντελώς τον ρυθμό.

Η Γαλατά σώθηκε από πέμπτο γκολ στις καθυστερήσεις με νέο ακυρωθέν γκολ του Μακάλιστερ (είχε προηγηθεί φάουλ του Φαν Ντάικ), όμως δεν απέφυγε την συντριβή, σε ένα γήπεδο που κυριολεκτικά την κατάπιε.