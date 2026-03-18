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«Ζωντανή» για την πρόκριση η Τότεναμ, έκανε το 2-1 κόντρα στην Ατλέτικο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Παρά το 5-2 του πρώτου αγώνα, η Τότεναμ μένει «ζωντανή» στο κυνήγι της πρόκρισης, με τους Άγγλους να προηγούνται με σκορ 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Δείτε το 1-0 της Τότεναμ:

Δείτε το 1-1 της Ατλέτικο:

Δείτε το 2-1 της Τότεναμ:

 

«Ζωντανή» για την πρόκριση η Τότεναμ, έκανε το 2-1 κόντρα στην Ατλέτικο (vid)