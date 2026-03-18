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«Άρρωστη» ντρίμπλα και σουτ του Κέιν για το 2-0 της Μπάγερν! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Λίγα λεπτά μετα την έναρξη του δευτέρου μέρους στο Μόναχο, ο Χάρι Κέιν πέτυχε μία ασύλληπτη γκολάρα για το 2-0 της Μπάγερν απέναντι στην Αταλάντα!
«Άρρωστη» ντρίμπλα και σουτ του Κέιν για το 2-0 της Μπάγερν! (vid)