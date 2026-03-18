«Άρρωστη» ντρίμπλα και σουτ του Κέιν για το 2-0 της Μπάγερν! (vid)

Λίγα λεπτά μετα την έναρξη του δευτέρου μέρους στο Μόναχο, ο Χάρι Κέιν πέτυχε μία ασύλληπτη γκολάρα για το 2-0 της Μπάγερν απέναντι στην Αταλάντα!