Με... διπλό πέναλτι του Κέιν το 1-0 για την Μπάγερν! (vid)

Με... διπλή εκτέλεση πέναλτι, ο Χάρι Κέιν κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την Μπάγερν Μονάχου απέναντι στην Αταλάντα, απλοποιώντας ακόμη περισσότερη την υπόθεση πρόκριση μετά το ευρύ 6-1 στο Μπέργκαμο.