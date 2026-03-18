Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Με... διπλό πέναλτι του Κέιν το 1-0 για την Μπάγερν! (vid) 18-03-2026 22:41 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Bayern Munich Atalanta BC ΠΡΟΣΩΠΑ Χάρι Κέιν 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με... διπλή εκτέλεση πέναλτι, ο Χάρι Κέιν κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την Μπάγερν Μονάχου απέναντι στην Αταλάντα, απλοποιώντας ακόμη περισσότερη την υπόθεση πρόκριση μετά το ευρύ 6-1 στο Μπέργκαμο. Οι δυο πιο σημαντικές μεταγραφές της δεκαετίας για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Δείχνει την τάση: Ποιο κόμμα προηγείται στην Αττική σύμφωνα με νέα μεγάλη δημοσκόπηση instanews.gr «Ερωτική, αλλά όχι χυδαία»: Η topless φωτό της Ναταλίας Δραγούμη που άνοιξε δρόμους στην καριέρα της dailymedia.gr Από τον αθλητισμό στο επιχειρείν: Το νέο δυνατό όνομα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Θυμίζει περίπτωση Γιάγια Τουρέ: All in για έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης menshouse.gr Το ελκυστικό πακέτο του Άιζακ Μπόνγκα: Ο two - way φόργουορντ που κάνει τα πάντα στο γήπεδο menshouse.gr Επίσημο: Η ημερομηνία και το κανάλι που θα δείξει το πρώτο φιλικό του νέου Παναθηναϊκού dailymedia.gr Με... διπλό πέναλτι του Κέιν το 1-0 για την Μπάγερν! (vid) SHARE