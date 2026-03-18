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Με... διπλό πέναλτι του Κέιν το 1-0 για την Μπάγερν! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Με... διπλή εκτέλεση πέναλτι, ο Χάρι Κέιν κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την Μπάγερν Μονάχου απέναντι στην Αταλάντα, απλοποιώντας ακόμη περισσότερη την υπόθεση πρόκριση μετά το ευρύ 6-1 στο Μπέργκαμο.
Με... διπλό πέναλτι του Κέιν το 1-0 για την Μπάγερν! (vid)