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Τα higlights από την 7άρα της Μπαρτσελόνα στη Νιουκάστλ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε ξανά τα highlights από την τεράστια της Μπαρτσελόνα επί της Νιουκάστλ, με τους Βlaugrana να επικρατούν με σκορ 7-2.

Δείτε τα highlights:

Τα higlights από την 7άρα της Μπαρτσελόνα στη Νιουκάστλ (vid)